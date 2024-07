Le départ de Bob Myers, architecte de la dynastie Warriors, en mai 2023 a été suivi par celui de Klay Thompson dans la journée d’hier. Deux figures clés de l’histoire moderne des Golden State Warriors, envolées. De quoi se poser la question suivante : d’autres membres de la dynastie sont-ils susceptibles de faire leurs valises avant de prendre leur retraite ?

Après l’échec de la saison 2023, Andre Iguodala – l’une des figures des quatre titres de Golden State – a raccroché les baskets. Bob Myers, general manager de la période Splash Brothers et nommé Dirigeant de l’Année à deux reprises, l’a accompagné et s’est également tiré au même moment. Parmi ceux qui ont connu les quatre titres des Warriors ne restaient que le coach Steve Kerr et le Big Three : Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson. Ceux-là, on les pensait vraiment rester à vie. Jusqu’à ce qu’un échec supplémentaire fasse changer les choses à San Francisco.

Après une saison bien compliquée en Californie, Klay Thompson a décidé de tester le marché de la Free Agency et a finalement choisi les Dallas Mavericks pour se relancer. Ce qui ne laisse… plus que trois OGs à Golden State. Et dans l’époque actuelle de la NBA, aucun d’entre eux n’est vraiment garanti de finir l’aventure avec les Warriors.

Commençons par l’entraîneur, Steve Kerr. De plus en plus remis en question sur ses choix, le coach de Team USA pourrait bien boucler sa carrière d’entraîneur ailleurs qu’à San Francisco. Qu’il soit remercié après la saison décevante de trop est peu probable sachant qu’il a été prolongé pour deux ans (et 35 millions de dollars) en février dernier. Mais qu’il arrive à un “commun accord” avec les dirigeants de la franchise pour laisser la place à quelqu’un d’autre est déjà un scénario plus plausible dans les années à venir. Si ce n’est pas d’actualité pour le moment, la fin progressive de la dynastie Warriors pourrait aussi signifier la fin de Steve Kerr dans la Baie. Pas sûr en effet qu’il souhaite guider une reconstruction, ou que les Dubs veulent lui confier cette mission à l’avenir.

Pour ce qui est de Draymond Green, la présence indéfinie du forward de Golden State n’a jamais été garantie, loin de là. Après l’épisode “énorme droite dans la tronche de Jordan Poole”, le statut de Draymond Green était plus que jamais remis en cause, d’autant plus que d’autres épisodes peu glorieux ont suivi. Nombreuses étaient les rumeurs qui envoyaient Dray à l’autre bout du pays pour faute grave. Malgré un impact toujours intéressant quand il est sur les parquets, on ne peut pas assurer que Draymond Green finira l’aventure à Golden State. Il est sous contrat avec les Warriors jusqu’en 2026, année où il peut devenir agent libre.

Maintenant, certains diront “Non, pas Steph, jamais il n’irait jouer dans une autre équipe”, et nous de leur répondre qu’on ne peut pas en avoir la garantie non plus.

On s’en doute, ça n’a pas dû faire plaisir DU TOUT à Stephen Curry de ne pas participer aux Playoffs cette année, surtout quand on connaît le compétiteur. Encore au niveau des All-NBA Teams cette saison, Stephen Curry a été clair à ce sujet : il veut gagner. Et gagner, les Warriors semblent s’en éloigner de plus en plus. De là à penser qu’il n’hésiterait pas à demander un trade en constatant que le front office ne prend plus les décisions adéquates pour aller chercher de la win, eh bien il n’y a qu’un pas. Alors oui ce serait un séisme, oui ça paraît inimaginable de voir un joueur indéboulonnable d’un top 15 all-time quitter la franchise où il a toujours joué. Mais en NBA, on en a vu d’autres hein.

“Plus rien ne m’étonne” disait un certain rappeur normand. Voilà pourquoi on n’a pas tant de mal que ça à imaginer un futur où Steph, Draymond et Steve ne clôturent pas leur carrière chez les Warriors. Un scénario qui ferait bizarre, on vous l’accorde, mais après le départ de Klay Thompson, eh bien tout semble possible.

