Steve Kerr prolonge aux Warriors pour deux ans et 35 millions de dollars !

Petite Woj Bomb au milieu de la nuit avec la prolongation de Steve Kerr chez les Warriors ! Le tacticien des Dubs rempile pour deux saisons supplémentaires du côté de San Francisco moyennant un chèque de 35 millions de dollars.

Voilà un problème en moins pour Mike Dunleavy Jr. ! En fin de contrat cet été, Steve Kerr était l’un des dossiers prioritaires à gérer pour la direction des Golden State Warriors. L’entraineur de la dynastie Dubs ne testera pas le marché en juillet car les Warriors ont su se mettre d’accord avec lui pour une extension de contrat de deux années supplémentaires nous annonce Adrian Wojnarowski d’ESPN.

BREAKING: Golden State’s Steve Kerr has agreed on a two-year, $35 million contract extension, Rick Smith and Dan Eveloff of @PrioritySports tell ESPN. Kerr’s new deal makes him the highest paid coach in league history at $17.5M a year. pic.twitter.com/Hpd0xslyCU

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 24, 2024

17,5 millions de dollars à l’année, c’est tout simplement le salaire le plus élevé jamais offert à un coach en NBA. C’est plus qu’Erik Spoelstra, récemment prolongé à hauteur de 15 millions par an. C’est moins que Gregg Popovich mais le gourou des Spurs a une double casquette coach / président.

Après Draymond Green l’été dernier, c’est un autre pilier historique de la franchise qui est conservé sur la durée du côté de San Francisco. Même si ses choix tactiques et de rotation ces derniers mois ont pu être critiquables, Steve Kerr reste l’entraineur qui a mené les Warriors à 4 titres de champion NBA avec plus de 65% de victoires depuis ses débuts sur le banc de Golden State en 2014. Il a tout récemment gagné son 500ème match sur un banc NBA.

En prolongeant Kerr, les Warriors s’évitent la perte d’un nouveau cadre après le départ de Bob Myers (General Manager) à la dernière intersaison. Ce dossier étant réglé, Mike Dunleavy va pouvoir focus sur les dossiers des joueurs de l’effectif désormais. Jonathan Kuminga est éligible à une prolongation cet été (les Warriors peuvent aussi attendre 2025) et il y a évidemment le cas Klay Thompson, désormais sixième homme et qui pourra tester le marché au 1er juillet.

