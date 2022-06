Alors que les Warriors battent le pavé face aux Celtics en Finales NBA, le sophomore des Wolves Anthony Edwards s’est confié sur la session d’entraînement pré-draft qu’il a effectuée à Golden State il y a deux ans. Il est notamment revenu sur un échange avec Steve Kerr, qui lui a dit qu’il devait travailler bien plus pour rejoindre San Francisco. Dans les films, il en faut moins pour créer des super-vilains.

Eh, on est sur ce genre d’anecdote qui fait sourire. Vous savez, cette période de l’année est typiquement celle où il est fréquent d’entendre des joueurs évoquer leur carrière bien plus librement qu’en saison régulière. Débarqué en NBA il y a maintenant deux saisons, Anthony Edwards ne déroge pas à la règle. Passé sur la chaîne YouTube de Jake’s Takes, le garçon s’est donc confié sur son arrivée dans la Grande Ligue et sur les deux exercices bouclés. Rapide rappel, Ant-Man s’est imposé comme l’un des patrons de l’attaque des Wolves, faisant preuve d’une constance plutôt impressionnante en matière de niveau. Pourtant, juste avant sa sélection à la Draft 2020, rien n’était acquis pour le jeunot. La preuve avec cette petite story racontée par Anthony. L’arrière des Wolves s’est pointé dans la Baie pour effectuer un entraînement d’essai avec les Warriors, qui possédaient alors le deuxième choix. Les Dubs voulaient logiquement voir si le prospect était assez viable pour le sélectionner. Arrivé plein de confiance, Anthony s’est vite pris un mur.

« Je fais cet enchaînement que Steph réalise souvent. Je cours, touche la ligne, tire. Courir, toucher la ligne, tirer. Je devais en rentrer cinq d’affilée. Je n’ai pas pu le faire, j’étais trop fatigué. J’étais là ‘Mec, c’est trop là’. Je me tais et je continue quand même, mais en trottinant. Après l’entraînement, Steve Kerr est venu me voir en mode ‘Tu ne peux pas aller plus vite ?’. Je pensais que j’allais déjà assez vite. Il m’a dit ‘Non, recommence’. » – Anthony Edwards

Bonjour le niveau d’exigence de Stevie. L’idée est bien sûr de montrer aux jeunes qu’une sélection en deuxième position ne représente pas rien pour une franchise en termes d’enjeux sportifs, mais aussi de faire respecter l’état d’esprit des Warriors qui leur a permis de remporter trois bagues en cinq saisons. Deuxième chose à retenir, si un jeune de 18 ans n’arrive pas à physiquement tenir le rythme d’un exercice conçu pour Stephen Curry, on imagine le niveau de condition physique que possède le Splash Brother. On sait que ce dernier est un accro du travail, mais ce genre d’anecdote prouve encore plus l’éthique hallucinante du meneur. En tout cas, cette session plutôt manquée du côté de la Californie a eu l’effet d’un véritable déclic pour Edwards, qui a décidé alors de complètement reprendre la construction de ses entraînements. Il explique même que sans cette journée passée à prendre le bouillon sous les yeux de Bob Myers et ses collègues, il n’en serait pas là aujourd’hui.

« Après l’entraînement, nous avons mangé ensemble et Steve Kerr m’a dit : ‘Si on te choisit en deuxième place, tu devras être un gros bosseur. Là, tu ne travailles pas assez dur’. Ça a été un vrai séisme pour moi. J’ai appelé mon entraîneur dans la foulée en mode ‘Hey, on doit changer’. C’est depuis ce moment que j’ai passé un cap. »

Finalement sélectionné en première place par les Wolves, Anthony Edwards n’aura pas eu la possibilité de montrer aux Warriors et à Steve Kerr toute l’étendue de sa progression. Ah bah si en fait, il a collé 48 pions sur la truffe de Golden State en novembre dernier.

Source texte : YouTube Jack’s Takes