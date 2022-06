Après Kenny Atkinson en fin de semaine dernière, les Hornets vont désormais rencontrer Mike D’Antoni si l’on en croit le Woj. Le deuxième « finaliste » pour le poste de coach à Charlotte aura également le droit de serrer la poigne de Michael Jordan, propriétaire de la franchise. Il faudra cependant être convaincant si Mike veut séduire Mike.

Une heure de préparation dans la salle de bain, et c’est le minimum. Quand Michael Jordan tient à vous parler, on ne lésine pas sur la volonté d’arriver parfaitement présentable. Pas question d’avoir une mèche rebelle ou un début d’auréole sous les bras hein. On ne s’inquiète pas pour Mike D’Antoni qui doit bien savoir tout ça. Oui, car l’ex-technicien des Rockets aimerait sans doute retrouver un banc en tant qu’entraîneur principal. Pour rappel, après quatre saisons à Houston (2016 à 2020), le monsieur quitte son poste. L’échec est dur, n’ayant pas réussi à faire de ce groupe talentueux mené par James Harden un champion NBA, la faute aux Warriors puis aux Lakers. Pas question cependant de lâcher l’affaire, il file à Brooklyn pour assister Steve Nash, son ancien joueur à l’époque Suns. Ça bouge encore direction le Bayou et les Pelicans, pour une nouvelle mission de conseiller spécial de Willie Green. Et quand James Borrego est renvoyé de Charlotte, le flair de Mike lui fait bien sûr tout de suite sentir le bon filon. Équipe jeune, talent présent. Il y a des choses à construire et à accomplir quoi.

As the franchise’s coaching search nears an end, the Charlotte Hornets are set to bring Mike D’Antoni to meet with owner Michael Jordan later this week, sources tell ESPN. D’Antoni will follow Golden State assistant Kenny Atkinson, who’s expected to meet with Jordan on Tuesday. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 6, 2022

Est-ce que le style de Mike correspondra au groupe de Charlotte ? Sur le papier, le fit est plutôt clair. On parle de small ball, de possessions rapides, de spectacle. Pour ça, Miles Bridges est bien sûr un gros atout, mais surtout le meneur LaMelo Ball qui est évidemment à la tête de tout ça. On sait ce que MDA a fait de Steve Nash et James Harden, on imagine que Michael Jordan le sait aussi. Mais malgré cet argument sur le dossier de Pringles, ce dernier devra en apporter d’autres pour convaincre MJ. On voit bien D’Antoni se pointer avec ses systèmes et peut-être une liste de joueurs à recruter. Son CV est évidemment loin d’être celui d’un novice, mais celui de son concurrent Kenny s’est bien illuminé avec un passage remarquable du côté des Nets. Dans tous les cas, l’objectif pour Charlotte est de passer un cap et de pousser cette équipe jusqu’en Playoffs. Il ne manque pas grand-chose, mais ça veut dire qu’il manque un peu quand même. Moins de coups de mou en régulière, plus de constance, plus de solidité dans les moments importants, plus de défense aussi. Pas sûr que Mike D’Antoni soit le mieux placé pour corriger ce dernier point, mais il connaît le chemin des Playoffs et a l’expérience de nombreuses saisons. Un avantage non négligeable sur son concurrent, qui n’a goûté qu’une seule fois à la postseason NBA.

Il est l’un des maîtres d’une philosophie de jeu – le small ball – qui a fait ses preuves depuis près de vingt ans en NBA. On espère que le discours pour Jordan est prêt, il n’y aura pas le droit à l’erreur. En tout cas, nul doute qu’avec l’envie de Mike D’Antoni de retrouver les commandes d’une équipe, le travail sera fait de son côté pour être convaincant.

Source texte : ESPN