Annoncé officiellement par tous les médias comme nouveau coach des Hornets il y un peu plus d’une semaine, Kenny Atkinson aurait finalement décidé de… ne pas prendre le poste. Un revirement de situation digne des Anges saison 7, mais qui pourrait s’expliquer par pas mal de raisons. Spoiler : le titre des Warriors en est sans doute une.

Le match sur Tinder avait bien eu lieu, il y a même eu un rendez-vous où chacun s’était plu. Une belle idylle s’en est suivie et logiquement une promesse de fiançailles futures pour entreprendre les choses à deux. Ça foutrait presque la larme à l’œil, mais Kenny Atkinson ne se lancera finalement pas dans l’aventure commune avec Charlotte. Comme d’hab l’information nous vient d’Adrian Wojnarowski, à croire que le type est propriétaire de toutes les cartes SIM de la ligue, et selon l’insider Atkinson serait donc revenu sur sa décision après avoir mené plusieurs « conversations ». Tiens donc, juste après un titre NBA avec le poste d’assistant de luxe de Steve Kerr, comme c’est étrange. Est-ce que les deux têtes pensantes de la franchise de San Francisco ont discuté et que des choses ont été proposées à Atkinson ? Rappelez-vous au passage que Mike Brown quittera l’équipe technique cet été, laissant à Ken’ le poste de numéro deux dans la hiérarchie tactique. Tout ça reste purement hypothétique hein, mais pourquoi ne pas imaginer un passage de flambeau dans quelques années quand Kerr raccrochera la plaquette ?

ESPN Sources: Kenny Atkinson has decided he won’t become the Charlotte Hornets’ head coach and will remain with Golden State as top assistant. After being offered job during the NBA Finals, further conversations led Atkinson to believe it would be best to remain with Warriors. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 18, 2022

En tout cas, si cette décision n’est pas motivée par des perspectives d’évolution, ça veut dire que soit Atkinson était rond comme une queue de pelle après la victoire et s’est fait un kif’, soit c’est chelou. En même temps, il est concevable d’aller dans son sens. Coach principal à Charlotte ? D’accord : Miles Bridges s’envoie de la weed en soirée avec un joli liquide violet dans son godet, pendant que Montrezl Harrell se fait pincer par la patrouille avec plusieurs kilos de Marie-Jeanne. Eh c’est cool comme ambiance ça. Désolé LaMelo, mais faut dire à tes potes de se calmer un peu hein. Et donc de l’autre côté, vous avez l’opportunité de jouer un back to back avec une équipe NBA légendaire, qui a de beaux profils jeunes à développer. Si sur le papier, le choix est de notre côté rapidement effectué, alors imaginez seulement dans la tête de Kenny. Autre facteur très important à prendre en compte : Atkinson a déjà connu le poste de head coach à Brooklyn, et connaît donc les responsabilités, la lumière que cela peut apporter… d’autant plus quand on sait tout le travail qu’il a effectué pour remettre les Nets sur les bons rails. Décider ne pas prendre une telle opportunité est donc sans doute le fruit d’une réflexion peut-être floue, mais a minima avisée.

Désolé Michael, ce soir je peux pas venir j’ai champagne shower à San Francisco. Je ne viendrai pas demain non plus d’ailleurs… en fait trouve quelqu’un d’autre *bip bip bip*. Kenny Atkinson a choisi la zone de confort californienne, mais bon, vu le contexte ici et là, ça se comprend un peu.

