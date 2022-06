Tout fraîchement quadruple champion NBA et MVP des Finales, Stephen Curry va également avoir le droit de recevoir les honneurs de sa fac. L’université de Davidson – en Caroline du Nord – a annoncé hier qu’elle allait retirer le maillot de son ancien pensionnaire le 31 août prochain. Une récompense logique qui va permettre au meneur de retrouver ses potes du cours de maths.

On pourrait prendre la nouvelle avec un peu d’arrogance, en se disant : « Pour une légende comme Curry, un maillot retiré à la fac n’est pas un grand exploit en comparaison de son immense carrière NBA ». Oui mais non, se faire retirer son numéro en université n’est absolument pas une récompense de bas étage. D’ailleurs, à Davidson, Steph ne sera que la sixième tunique à être accrochée au plafond du gymnase. Le symbole que ça envoie un peu du lourd en fait. Qu’on s’entende aussi, cette nomination n’est pas uniquement le fruit de ses exploits chez les grands… puisque Baby Face avait déjà l’habitude de sortir le lance flamme entre deux conférences de sociologie, matière pour laquelle il a d’ailleurs été tout récemment diplômé. La pyromanie version College ? Trois saisons pour une moyenne de 24,6 points, avec une petite pointe à 28,6 unités pour la dernière année. Wow, effectivement ça ne rigole pas. Ajoutez-y deux apparitions dans le tournoi final de NCAA pour le meneur, avec une campagne menée jusqu’au Elite Eight… Pas mal aussi.

Forever enshrined. Mark your calendars for August 31. pic.twitter.com/squphykfZQ — Davidson Basketball (@DavidsonMBB) June 17, 2022

En plus de célébrer la gloire du Chef, cette soirée sera l’occasion parfaite pour ce dernier de revoir les copaings de l’époque. Avec un emploi du temps de joueur NBA, disons que les fenêtres de tir pour s’attraper avec les anciens compagnons de classe ne sont pas légion, pour ne pas dire inexistantes. Nul doute que certains d’entre eux seront présents pour faire la fête avec leur pote devenu légende du basket, et ça fait plaisir. Pour rappel, Stephen Curry – à l’instar de beaucoup de stars NBA – s’est beaucoup investi dans son ancienne université, qui est désormais sponsorisée par son équipementier et qui bénéficie de l’aide de ce dernier pour divers événements liés à la section basket de l’association sportive du bahut. Ce sera même toute l’université qui sera de la teuf, puisque le dernier maillot retiré remonte à 1999 et Derek Rucker. Bref, le moment sera sans doute beau et émouvant, et c’est bien ça qui fait la grandeur de l’expérience apportée par le basket universitaire dans la carrière des plus grandes légendes NBA.

Congratulations to the Dubs GOAT, Stephen Curry, for graduating from Davidson University! pic.twitter.com/98FtqY1Too — WarriorsMuse (@WarriorsMuse) May 15, 2022

Stephen Curry aura sans aucun doute sa tunique retirée dans le Chase Center, mais c’est pour l’heure l’université de Davidson qui lui fait l’honneur de monter une bannière à son nom au plafond. Pour toujours au firmament de sa fac, le Chef pourra bien avoir le droit à du rab gratuit au self à chacune de ses visites en Caroline du Nord.

Source : Twitter @DavidsonMBB