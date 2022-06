Draft NBA 2022 : Jaden Ivey, le profil complet ! Apéro TrashTalk

Les Finales NBA 2022 viennent tout juste de se terminer, mais ce n’est pas encore le moment de se reposer. Car dans moins d’une semaine, il y a la Draft. Et qui dit Draft dit évidemment profil de Draft. Aujourd’hui, focus sur l’explosif Jaden Ivey, l’arrière de Purdue.

Ici-même, le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Le profil de Jaden Ivey, à l’écrit

Si vous aimez les highlights, Jaden Ivey pourrait être un de vos joueurs préférés la saison prochaine. Arrière au premier pas supersonique et amateur de finition spectaculaire au cercle, le natif d’Indiana est un des prospects les plus suivis de la nouvelle cuvée et il serait fort improbable de le voir sortir du Top 5. Le potentiel est là, ne reste plus qu’à épurer un peu de déchet dans son jeu (handle, tendance à filer un peu trop dans le tas, tir à mi-distance). Autre question majeure concernant le bonhomme, quel est son vrai poste en NBA ? On lui confiait les responsabilités d’un meneur à Purdue mais c’est bien au poste 2 qu’il devrait s’épanouir dans la Grande Ligue, si possible avec un joueur capable d’organiser le jeu à ses côtés. Ja Morant, Donovan Mitchell… le gamin a eu droit à des comparaisons flatteuses, signe que les attentes sont élevées. Reste plus qu’à montrer qu’il le mérite !

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis d’Hexpert sur les projections abordées ! En attendant, on se donne déjà rendez-vous ce soir pour une nouvelle vidéo profil de la Draft 2022.