Bien évidemment, quand on pense à Stephen Curry, on pense à ses innombrables records à 3-points et sa capacité à dégainer d’absolument partout. Mais l’une des grandes forces de son jeu, c’est ce mouvement sans ballon qui a le potentiel de rendre dingue n’importe quelle défense. En marge des Finales NBA entre Golden State et Boston, Steph raconte comment son jeu sans ballon est devenu une pièce essentielle de son répertoire offensif.

Ce n’est peut-être pas l’aspect le plus spectaculaire de son jeu. C’est moins sexy qu’une banderille à onze mètres, ou d’un shoot aveugle qui fait ficelle. Mais la capacité de Stephen Curry à bouger continuellement avec ou sans ballon est clairement l’un des éléments qui expliquent pourquoi on est non seulement devant le meilleur shooteur de l’histoire, mais aussi l’une des armes offensives les plus létales all-time. Alors que certains brillent surtout avec la gonfle entre les mains, Steph fait partie de ceux qui représentent un énorme danger même après avoir lâché la grosse balle orange. Traduction : il est une menace S24 pour les défenses et la moindre erreur d’inattention peut être fatale pour l’adversaire. Alors qu’il est bien évidemment au cœur du système offensif de Steve Kerr, basé sur le mouvement du ballon et des joueurs ainsi que de nombreux screens & cuts, Curry est rarement immobile quand Golden State attaque. Et sa condition physique exceptionnelle lui permet d’enchaîner les possessions où il termine en catch & shoot sur une passe de Draymond ou un autre copain. Le fait d’être aussi fort sans ballon lui ouvre non seulement des possibilités que d’autres attaquants NBA n’ont pas, mais cela permet aussi aux Warriors d’avoir plus d’ouvertures en attaque grâce à la menace constante qu’il représente.

Mais tout ça, ça ne date évidemment pas d’hier. Lors de la conférence de presse de lundi, à quelques jours du début des Finales NBA 2022, Stephen Curry a été interrogé par le journaliste Rob Mahoney de The Ringer sur les origines de son jeu sans ballon. Morceaux choisis.

« À Davidson, lors de mon année freshman ou sophomore. Au lycée, j’étais un meneur passeur, je savais que je pouvais shooter mais on me disait toujours de tirer plus. Ensuite, à Davidson, j’ai joué sans ballon car il y avait Jason Richards en meneur de jeu, qui était en tête dans la catégorie des passes décisives dans tout le pays. Donc j’ai commencé à travailler par rapport aux skills nécessaires pour être efficace sans ballon. »

Avoir un don pour le tir à 3-points tout en devenant un excellent joueur sans ballon qui n’hésite plus à dégainer, voilà le « super-pouvoir » qui a permis à Stephen Curry de devenir Stephen Curry. Bien avant d’arriver en NBA, le sniper de Davidson avait enflammé les parquets NCAA avec sa capacité à exploser du parking, pour ensuite faire de même au sein de la Grande Ligue. L’arrivée de Steve Kerr sur le banc de Golden State en 2014 a également représenté un tournant dans la progression de Curry à ce niveau-là. L’actuel coach des Dubs a effectivement mis en place beaucoup plus de systèmes offensifs que son prédécesseur Mark Jackson, histoire de maximiser l’efficacité de ses Splash Brothers et rendre notamment Curry plus imprévisible qu’auparavant. Le résultat ? Un Steph qui gagne en efficacité, qui remporte un back-to-back MVP, et des Warriors qui passent d’équipe de Playoffs à véritable machine de guerre.

« Mon jeu sans ballon permet d’ouvrir notre cahier de jeux un peu plus, et ça permet d’utiliser la polyvalence d’autres joueurs avec qui vous jouez. S’il y a des playmakers à côté de moi, je n’ai pas à dominer le ballon à chaque possession pour nous lancer. […] Cela rend le jeu plus facile et ça oblige la défense à être sur ses gardes le plus possible. »

L’aspect sans ballon du jeu de Stephen Curry sera particulièrement intéressant à suivre dans une série comme celle qui nous attend entre Golden State et Boston. Car les Celtics ont non seulement de très bons défenseurs homme-à-homme comme le DPOY Marcus Smart bien évidemment, mais aussi des joueurs polyvalents, physiques et intelligents dans leur moitié de terrain pour perturber le mouvement incessant de l’attaque californienne. Une pure match-up donc, comme on les aime.

Stephen Curry est un joueur unique, mais pas seulement parce qu’il possède cette capacité incroyable de planter depuis la buvette. Il est un joueur unique car il a masterisé les aspects du jeu qui lui permettent d’être à ce niveau-là, notamment le mouvement sans ballon. Pour cela, il faut de l’intelligence, une excellente condition physique, et surtout accepter le fait de ne pas avoir la gonfle tout le temps dans les mains. Curry possède tout ça, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’il est le plus grand shooteur all-time.

Source texte : conférence de presse / Rob Mahoney