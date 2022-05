Éliminé au premier tour des Playoffs avec les New Orleans Pelicans malgré un beau parcours, C.J. McCollum ne se contente pas de s’exprimer sur les parquets. Diplômé en journalisme, auteur d’un podcast et président du syndicat des joueurs (NBPA), le joueur ajoute une nouvelle corde à son arc en devenant consultant pour la chaîne américaine ESPN.

C’est tout sauf une surprise. Dans la NBA d’aujourd’hui, les joueurs n’hésitent plus à partager leurs passions et à cumuler une autre activité en parallèle de leur carrière de sportif. Que l’on parle d’une carrière artistique ou médiatique, les débouchés peuvent être nombreux pour se lancer dans une autre activité. Et quand on connaît le bonhomme, on comprend rapidement que cette nomination de C.J. est la suite logique pour lui. Il faut dire que l’ex-acolyte de Damian Lillard est une personnalité à part : dès la sortie du lycée, son intérêt pour le monde médiatique est grand. Il profite d’ailleurs de son cursus à l’université de Lehigh pour obtenir un diplôme en journalisme, tout en préparant son arrivée dans la Grande Ligue :

« J’ai tout de suite aimé écrire des articles. Et j’ai aimé parler. J’ai donc rejoint l’école de journalisme et j’en ai appris plus sur le journalisme et sur la façon dont je pouvais utiliser ça après le basketball. » – C.J. McCollum

Et cet intérêt journalistique va suivre McCollum tout au long de sa carrière. Il lancera même en 2018 son propre podcast, « Pull Up with C.J. McCollum« , dans lequel il reçoit un invité avec qui il revient sur les coulisses de la NBA et sur la vie d’un joueur dans la Ligue. Il finit par obtenir quelques apparitions sur ESPN en tant qu’analyste NBA. À côté de sa carrière de basketteur, l’arrière s’affirme comme un vrai leader et s’investit également au syndicat des joueurs (NBPA), jusqu’à en prendre la présidence en août 2021 à la place de Chris Paul. Un ensemble d’expériences et de traits de personnalité qui ont convaincu ESPN de l’engager pour cet été :

» C.J. est l’un des joueurs les plus respectés de la Ligue. Son implication envers cette opportunité, en plus de sa passion pour le journalisme et la diffusion du sport, seront des avantages évidents pour les fans de la NBA. » – David Roberts, responsable de la NBA sur ESPN

Sur la chaine américaine, l’ancien des Blazers sera mobilisé dès le Game 1 des Finales NBA cette semaine. Il travaillera ensuite sur un nouveau podcast avant de couvrir la Summer League cet été. Alors oui, son parcours est assez exceptionnel pour un joueur NBA, mais ils sont de plus en plus nombreux à être passés de l’autre côté ces derniers mois. J.J. Redick et Draymond Green ont également créé leur propre podcast en marge de leur activité de basketteur (même si Redick est à la retraite maintenant), alors que Pat Beverley a lui aussi fait une apparition discrète sur ESPN dernièrement.

C.J. McCollum est un bel exemple de ces joueurs NBA de plus en plus nombreux qui développent des projets en parallèle, et particulièrement dans le monde médiatique. Un beau parcours avec une reconversion déjà réussie dans les médias qui en disent long sur la personnalité du bonhomme. Alors en attendant de peut-être amener ses Pelicans un jour en Finales NBA, il sera là pour analyser celle qui nous est proposée entre Celtics et Warriors.

