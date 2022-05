C’est l’ultime série de la saison. La série qui décernera le trophée de champion NBA à la mi-juin après – on l’espère – un énorme combat pendant six ou sept matchs. Cette série, elle oppose cette année les Golden State Warriors aux Boston Celtics. Par ici l’Apéro TrashTalk spécial preview des Finales NBA 2022.

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

C’est la dernière preview de la saison. Mais peut-être aussi la plus attendue. Jeudi soir, les Finales NBA 2022 entre Warriors et Celtics débuteront du côté du Chase Center de San Francisco avec le Game 1, et évidemment on se frotte déjà les mains à l’idée de vivre une série épique entre la bande à Stephen Curry et celle à Jayson Tatum. On est devant une affiche à la fois excitante et intrigante, où ce n’est pas forcément facile de dégager un favori. L’expérience est du côté de Golden State, qui possède déjà trois bannières de champion. Mais Boston a le couteau entre les dents et la défense des Celtics peut faire mal aux Warriors. Alors, qui choisir ? Quel scénario peut-on vraiment imaginer ? Qu’est-ce qui fera basculer la série ? Kevon Looney va-t-il remporter le titre de MVP devant Steph Curry ? Autant de questions qui méritent d’être analysées à la loupe.

Vous connaissez la chanson : on se trouve un fauteuil ou un endroit pour s’installer peinard, on se prend un truc à grignoter pendant l’apéro si on a faim, on commente si on veut partager son avis avec les copains. Pour le reste, on s’occupe de tout !