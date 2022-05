Le 8 janvier 2010, le rookie des Warriors Stephen Curry, écouteurs branchés à l’IPod, arrive à l’Oracle Arena pour un match contre les Kings. Dans sa playlist ? Baby de Justin Bieber, TiK ToK de Kesha : bref, que des classiques. Dans l’équipe des Kings qu’il affronte ce jour-là, on retrouve Tyreke Evans, Omri Casspi… et Ime Udoka. Oui, l’entraîneur des Celtics a eu une carrière de joueur avant de troquer le maillot pour la chemise et la veste de costume. Et ce jour-là, il s’apprête à envoyer l’un de ses career-highs sur la tête des Warriors.

À l’époque, Golden State n’a pas le même prestige qu’aujourd’hui : avant le match, les Dubs affichent un bilan de 11 victoires pour 24 défaites et occupent la dernière place de division pacifique. Mais pour vous rassurer, l’avant-dernière est bien occupée par les Kings qui comptent 14 victoires pour 21 défaites avant cette rencontre. Pour les plus jeunes qui nous lisent, on sait que vous n’avez pas l’habitude de voir ça mais il y a douze ans, les Warriors-Kings étaient des rencontres serrées. Ce jour-là, c’est une équipe de Sacramento sur une série de quatre défaites consécutives qui se pointe sur le parquet de l’Oracle Arena. Les Warriors viennent eux de battre les Timberwolves, la pire équipe de la Conférence Ouest. Le match sent donc la poudre… mais pas trop, ça hume surtout la lose. Le game est très serré comme prévu, la confrontation entre le quatrième pick de la Draft 2009 Tyreke Evans et le franchise player des Guerriers Monta Ellis envoie du pâté, avec respectivement 25 et 39 points pour les deux arrières. Stephen Curry – le septième choix de la cuvée ’09 – n’a pas encore la superbe qu’on lui connaît aujourd’hui, il est d’ailleurs ce jour-là en-dessous de ses standards. Il ne finit la rencontre qu’à 12 points en 34 minutes de jeu. Ce n’est pas le cas d’Ime Udoka, qui réalise l’un des plus beaux matchs de sa carrière sur le parquet d’Oakland. L’ailier de Kings se fait fortement plaisir au milieu de la raquette de Golden State, entre Anthony Randolph et Ronny Turiaf. À la fin de la foire, il compile 14 rebonds, merci pour le nouveau record en carrière. Ajoutez à tout ça 19 points, dont 12 inscrits depuis la buvette de l’Oracle Arena, et vous obtenez un joli double-double estampillé Ime Udoka. Douze ans plus tard, il est de retour sur le parquet de Golden State en tant qu’entraîneur de Boston, mais ne sera sans doute pas si dépaysé que ça.

A full circle moment 😳 Ime Udoka goes from playing against Curry to coaching against him in the NBA Finals. pic.twitter.com/pbjeX9IPoM — ESPN (@espn) May 30, 2022

Cela fait aujourd’hui dix ans qu’Ime Udoka a troqué le short contre le pantalon de costard. Après une dernière saison en Espagne du côté de Murcie et une carrière NBA en mode role player (5 points et 3 rebonds de moyenne) de 2004 à 2011 (il est même passé par Vichy entre-temps), il a été rappelé par son ancien entraîneur à San Antonio Gregg Popovich pour qu’il devienne son assistant. Sept saisons d’apprentissage auprès du coach le plus victorieux de l’histoire de la Ligue, ça vous façonne un tacticien. Ime décide en 2019 qu’il est temps de prendre son envol. Deux années en tant qu’adjoint chez les Sixers puis chez les Nets… puis un coup de fil de Brad Stevens, direction Boston. L’ancien de Sacramento emmène Beantown jusqu’en Finales NBA face aux Warriors de Steve Kerr, un autre disciple de Popovich. Au cours de sa carrière NBA, Ime Udoka aura affronté les Warriors de Stephen Curry six fois, pour un bilan final de 4-2 en faveur de l’entraîneur des C’s. En 2022, les deux hommes se retrouvent à nouveau face-à-face, cette fois-ci en Finales NBA. Entre temps, l’un est devenu entraîneur et l’autre a évolué pour devenir le meilleur shooteur à 3-points de tous les temps. Mais est-ce que Ime pourra réutiliser ce qu’il a retenu des scouting reports de l’époque pour essayer de contrer Curry ? Pas si sûr, le meneur des Warriors n’est plus le petit rookie de 2010. L’arrivée de Kerr sur le banc de Golden State a permis à l’ancien de Davidson de passer un vrai cap et de devenir double MVP et triple champion NBA… rien que ça.

Les chemins de Stephen Curry et d’Ime Udoka se croisent à nouveau, mais il n’y a qu’une seule route qui mène au titre. Le meneur des Warriors la connaît déjà, mais le coach des Celtics ne l’a jamais empruntée en tant qu’entraîneur principal. Mais qui de Golden State ou de Boston sera sacré champion NBA ? Début de réponse dans la nuit de jeudi à vendredi, 3h.