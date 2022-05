Tout roule pour Al Horford en ce moment : à presque 36 piges, le vétéran est dans la forme de sa vie et s’apprête à disputer ses premières Finales après 15 ans dans la Ligue. Ses grosses performances vont d’ailleurs obliger les C’s à sortir les billets pour la saison prochaine. On vous explique tout.

Depuis la fin du mois de janvier, les Celtics sont euphoriques. Un collectif retrouvé, une défense plus solide que jamais, le duo Tatum-Brown enfin dans la cadence et Al Horford qui semble avoir rajeuni de dix ans. Pas besoin de chercher plus loin pour comprendre pourquoi cette équipe est parvenue jusqu’ici. Leur but est maintenant de remporter le titre NBA. L’enjeu est double pour certains…. et notamment pour ce bon vieux Alfred : en plus de disputer ses premières Finales après 141 matchs et 13 campagnes de Playoffs, il pourrait voir son compte en banque se remplir un peu plus que prévu la saison prochaine. Concrètement, il entrera en 2022-23 dans la quatrième et dernière année du contrat de 109 millions de dollars signé avec les Sixers de Philadelphie à l’été 2019. Mais avant le début de la postseason, ce fameux contrat garantissait « seulement » au Dominicain 14,5 millions de dollars sur les 26,5 prévus au maximum. Un montant qui a déjà été revu à la hausse, puisque la victoire des Celtics en Finale de Conférence face au Heat a permis de débloquer 5 millions supplémentaires, pour un total de 19,5 millions de dollars. Horford aura encore l’occasion d’obtenir le max en menant son équipe au trophée Larry O’Brien. Cela lui permettrait de toucher un salaire quasiment équivalent à celui de cette saison, qui s’élève à 27 millions de dollars.

Al Horford’s contract guarantee for 2022-23 has raised from $14.5M to $19.5M. It’s the best $5M the Celtics could ever spend. It will go up the full $26.5M if Boston wins the NBA Finals. And that will be $7M more VERY well-spent too. — Keith Smith (@KeithSmithNBA) May 30, 2022

Même si ce montant peut paraître trop élevé pour un joueur qui va quand même fêter ses 36 ans cette semaine, dans le cas d’Horford, difficile de reprocher quoi que ce soit au management des Celtics. Récupérer l’été dernier un joueur perdu que tout le monde annonçait comme fini, et réussir à le relancer au point d’en faire une pièce maitresse de la défense et du jeu collectif, c’est fort. Et après une bonne régulière, il sort une magnifique campagne de Playoffs, défendant comme un acharné peu importe l’adversaire et faisant parler son Q.I. basket et son adresse en attaque. Les C’s sont bien évidemment conscients de l’ensemble de ses qualités. Selon les médias US, ils seraient même prêts à récompenser directement leur pivot en lui garantissant la totalité des 26,5 millions de dollars pour la saison 2022-2023, peu importe le résultat des Finales. Un beau geste, qui serait le symbole du fit parfait retrouvé entre les Celtics et Al Horford depuis son retour au TD Garden l’été dernier.

Le retour d’Al Horford dans la maison verte restera l’une des belles histoires de la saison. Mais pas le temps de se reposer sur ses lauriers, il y a une bague à aller chercher. Alors on se remet au boulot et on termine ça sérieusement, Monsieur.

