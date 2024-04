Ce n’était qu’une question d’heures avant que ce ne devienne officiel, mais avec la victoire de la nuit contre le Thunder, la déculotée même, les Celtics ont validé leur 60è succès de la saison et, surtout, assuré leur première place de la Ligue et leur avantage du terrain en Playoffs, jusqu’à une potentielle finale. Job is done, quelle machine.

Il n’a pas fallu longtemps au groupe de Joe Mazzulla pour faire comprendre à la ligue qu’il n’était pas là pour enfiler des perles. Dès le mois de novembre, Boston affichait le meilleur bilan toute conférence confondue… et rien n’a bougé d’un iota depuis.

La conséquence est simple : les Celtics commenceront toutes leurs séries de Playoffs chez eux. Et l’information n’est pas anodine quand on sait que leur bilan au TD Garden est de 33 succès pour 3 revers. Seuls les Nuggets et les deux équipes de Los Angeles ont réussi à prendre un match dans le Massachusetts cette saison.

BEST RECORD IN THE @NBA CLINCHED 😤 pic.twitter.com/BdjYgs4BZD

— Boston Celtics (@celtics) April 4, 2024

S’ils ne perdent plus d’ici la fin de la saison régulière, les Cs peuvent même aller décrocher 66 victoires. Les derniers joueurs de Boston a avoir réalisé cet exploit ? Les membres de l’équipe mythique de la saison 2007-08, qui a ramené la dernière bague en date en ville.

Comme souvent répété cette saison, les Celtics sont favoris pour aller chercher le trophée Larry O’Brien. Le talent des six membres principaux de la rotation font d’eux la meilleure équipe de la ligue, leur bilan en atteste. Pour autant, il est probable que certains cadres se reposent, ou jouent moins d’ici la fin de la saison. L’essentiel est acquis, l’objectif est que tout le monde arrive sur deux genoux et deux chevilles en Playoffs, quitte à laisser un ou deux matchs en route. On passe aux choses sérieuses le 20 avril !