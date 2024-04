Alors qu’il ne reste qu’une poignée de matchs dans la saison régulière, ESPN a questionné 100 journalistes pour savoir à qui ils décerneraient le trophée de MVP de cette saison en NBA. Réponse quasi unanime : Nikola Jokic.

C’est vrai que Shai Gilgeous-Alexander a un dossier bien complet. Que Luka Doncic n’arrive pas à s’arrêter de scorer. Que les perfs de Giannis sont encore et toujours sous-cotées. Et que Jayson Tatum a le meilleur bilan de toute la NBA. Mais pour le titre de Most Valuable Player, c’est encore le Joker qui va le remporter, c’est désormais une quasi-certitude.

Dans un sondage dix jours avant la fin de cette saison régulière, Nikola Jokic est le seul joueur qui n’a aucun vote hors du podium pour le trophée de MVP. Et encore, il n’a été voté qu’une seule fois à la troisième place. Shai n’a également que des votes dans le Top 5, mais il a tout de même 75 votes de moins pour la première place que Jokic.

À 10 jours de la fin de la saison régulière, ESPN a réalisé un sondage au près de 100 journalistes pour le trophée de MVP.

Nikola Jokic ?

Nikola Jokic. https://t.co/V2dcKaR9bf pic.twitter.com/BWGJnNwZ17

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 3, 2024

Huit joueurs. Ils ne sont que huit joueurs à avoir gagné trois titres de MVP dans leur carrière. Kareem Abdul-Jabbar (6), Bill Russell (5), Michael Jordan (5), Wilt Chamberlain (4), LeBron James (4), Moses Malone (3), Larry Bird (3) et Magic Johnson (3). Pas vraiment le genre de joueurs qu’on enlève d’un Top 20 all-time. Faites un peu de place, il y’a donc un Serbe qui s’apprête à rejoindre le club à la fin de la saison. Jokic est toujours dans la course pour la première place à l’Ouest, et a bien haussé le temps depuis la fin du All-Star Game. On est désormais sur du 26,4 points, 12,3 rebonds et 9 passes de moyenne, du dossier qui ne rigole pas.

Dans un peu plus d’un mois, on devrait connaître le nom du nouveau lauréat du trophée Michael Jordan, et tout semble indiquer qu’il sera grand, Serbe et particulièrement dangereux sur les outlet passes. Quatre titres de MVP différents en quatre ans, on est sur de l’exploit pas commun. Peut-être cinq si on attend fin juin ?