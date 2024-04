Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur quelques gazouillis qui ont marqué le mois passé.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# LeBron James félicite Caitlin Clark. Vrais reconnaissent vrais.

CONGRATS @CaitlinClark22 on becoming the All-Time leading scorer!! 🪣🪣🪣🪣🪣🪣🪣🪣🪣🪣🪣🪣🪣. 🙏🏾🫡👑

— LeBron James (@KingJames) March 3, 2024

“Félicitations à Caitlin Clark qui devient la meilleure marqueuse de l’histoire de la NCAA. (NDLR : hommes et femmes confondus)”

# Dwight Howard le globe-trotter veut juste continuer son tour du monde.

Comment the Flag of where I should play next 🇵🇷🇲🇾🇵🇭🇦🇪🇰🇷🇹🇭🇦🇺 🇹🇼🇪🇸🇹🇷🇮🇱🇲🇽🇶🇦🇮🇹🇨🇳🇮🇳🇱🇧🇲🇦👀⬇️ #worldsmiletour pic.twitter.com/4uuSCMLwVY

— Dwight Howard (@DwightHoward) March 5, 2024

“Commente avec le drapeau du pays où je devrais jouer ensuite.”

Guess where I’m going next 👀⬇️ 🇹🇼🇵🇭🇱🇧🇵🇷🇧🇷🇩🇪🇲🇾🇲🇳🇸🇦🇦🇪🇰🇷🇯🇵🇪🇸🇦🇺🇮🇩🇲🇽🇹🇷🇲🇳🇲🇽🇳🇬🇭🇹🇧🇸🇲🇦🇲🇽🇲🇱🇲🇾🇱🇧🇨🇳🇹🇭🇮🇳🇺🇸Hint* I put the flag more than once in the caption😄#worldsmiletour #cmon

Meet me at the airport in a hour 😅 pic.twitter.com/B11wERSblr

— Dwight Howard (@DwightHoward) March 24, 2024

“Devinez où je vais. Petit indice, j’ai mis le drapeau plus d’une fois. On se voit à l’aéroport dans une heure !”

# Richaun Holmes n’aime pas que l’on écorche son nom. Logique.

To the people that call me “Riquan Holmes”…i really don’t like y’all

— Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) March 7, 2024

Aux gens qui m’appellent “Riquan Holmes”, je ne vous aime pas.

# La disparition d’Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball Z, attriste Joel Embiid.

Man RIP Akira Toriyama😭😭 pic.twitter.com/XRqiOZZqlZ

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) March 9, 2024

# Prenons un instant pour se souvenir de ce game-winner de Kyrie Irving.

Kyrie the most skilled mf ever bra…

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) March 17, 2024

Kyrie est vraiment le mec le plus technique

Kyrie that is sooooooo tough

— Jalen Brunson (@jalenbrunson1) March 17, 2024

C’était tellement dur ça Kyrie !

# Nassir Little reçoit des demandes de “jersey swap” farfelues.

Why everyone keep askin me to swap jersey with Gradey?

— Nassir Little (@2ez_nassie) March 20, 2024

Pourquoi tout le monde me demande d’échanger mon maillot avec Gradey ?

# Son remplaçant Paul Reed est assez dur avec lui-même.

I Played like shit 🤦🏿

— Paul Reed (@Bball_paul) March 21, 2024