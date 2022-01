Le mois de décembre 2021 vu par Twitter : la planète NBA (comme la planète tout court) en a marre du COVID, il faut dégager en 2022

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois de décembre.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Le début du mois de décembre, c’était surtout le bon moment pour Devin Booker de rappeler que ses Suns sont restés invaincus en novembre.

No loss November — Book (@DevinBook) December 1, 2021

« Novembre sans défaite. »

# Après que le Thunder ait perdu de 73 points contre les Grizzlies, Draymond Green réclame une sanction.

73 points?!?! That’s a fine — Draymond Green (@Money23Green) December 3, 2021

« 73 points ? Normalement c’est une amende. »

# Si vous croisez Michael Beasley, dites-lui de vite poser ce rail de coke.

Btw every 10 seconds another person that can’t guard me comes into the word — Michael Beasley (@Michael8easley) December 9, 2021

« Toutes les 10 secondes, une nouvelle personne qui ne peut pas défendre sur moi vient au monde. »

# Et qu’il le remplace par un livre de mathématiques, parce que voilà quoi…

7753000000 people on earth…7529999999 of em can’t guard me 😂😂😂😂 #wethemones — Michael Beasley (@Michael8easley) December 8, 2021

« 7 753 000 000 habitants sur la planète Terre, et 7 529 999 999 d’entre eux ne peuvent pas défendre sur moi. »

# Un type qui a tenté de rattraper sa voiture neuve tomber du camion (au sens littéral du terme) a même fait réagir Donovan Mitchell.

BRUH TRIED TO CATCH THE CAR😭😭😭😭 https://t.co/Ct3EiHe8RH — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) December 10, 2021

« Le frérot a tenté d’attraper la voiture. »

# Vincent Poirier vit son rêve éveillé, et tant pis s’il passe pour quelqu’un de prétentieux aux yeux de certains twittos, nous on valide.

# Vous ne trouverez rien de plus vrai dans cette édition.

Complete list of 3-point shooters better than Stephen Curry: https://t.co/6OjWgXaKze — Golden State Warriors (@warriors) December 15, 2021

« Liste exhaustive des tireurs à 3 points meilleurs que Stephen Curry. »

# Distribution de défaites de la part des Grizzlies.

« Vous y étiez presque. »

we got a clue for you @trailblazers pic.twitter.com/DIRXAy6Y00 — Memphis Grizzlies (@memgrizz) December 16, 2021

« On a un indice pour vous. »

« Bonnes vacances ! »

# Bon, et sinon, il commence sérieusement à nous les briser ce COVID.

« Portez-vous bien. »

Postpone the @NBA season! — Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) December 19, 2021

« Mettez la saison en pause. »

Can’t catch a f*%@ing break! — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) December 23, 2021

« Je n’ai aucun put*** de répit. »

Hey @NBA we should look into the @NFL policy and panic less. — D’Angelo Russell (@Dloading) December 24, 2021

« Dis, la NBA, regarde plutôt la façon de faire de la NFL et paniquons moins. »

Y’all jinxed me — Lonzo Ball (@ZO2_) December 26, 2021

« Vous m’avez porté la poisse. »

« Ça me manque. »

# Qu’est-ce qu’on rigole.

« Joyeux Noël ! »

# JaVale McGee s’est fait postériser par Juan Toscano-Anderson et a promis de dédicacer la photo, JaVale est un homme de parole.

S/o @JaValeMcGee for being a man of his word. Merry Christmas fam https://t.co/DQnjVXqKHk pic.twitter.com/72m6bW8bem — Juan Toscano Anderson (@juanonjuan10) December 26, 2021

« Bravo à JaVale McGee pour être un homme de parole. Joyeux Noël à tous ! »

# Le rêve de Mario Chalmers a été exaucé.

Praying for a call up….that’s all I want Santa lol — Mario Chalmers (@mchalmers15) December 26, 2021

« Je prie pour un coup de fil, c’est tout ce que je veux à Noël. »

# Mauvaise orthographe pour Immanuel Quickley, et pour une fois, il n’y a pas de vanne.