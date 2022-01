TrashTalk Award – S04 E07 : Jordan Nwora crosse Armoni Brooks et imite sa chute avec un espèce de Matuidi Charo

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par Nikola Jokic qui aime toujours autant la vie.

Candidat # 1 : la tête de Jarrett Allen après un block

Jarrett Allen livre une pure saison pouvant même l’envoyer parmi les étoiles. Avec près de 17 points et 11 rebonds par match chez des Cavs toujours aussi surprenants, sa complémentarité avec Evan Mobley saute aux yeux, et ça pourrait bien continuer. Pourtant, The Fro n’a pas changé son style de jeu, qui consiste à écraser quelques ballons dans le cercle en attaque et envoyer du gros stop en défense, et force est de constater que ça marche avec brio dans l’Ohio. Allen, que l’on connait pourtant assez calme, se laisse même aller à une petite séance de trashtalking silencieux contre les Rockets.

Après que Jae’Sean Tate ait tenté de se mesurer à lui, Jarrett Allen aplatit ce ballon et observe sa victime se viander bien salement sur le parquet après la violence de ce choc. Constatant que le jeune effronté a tenté de lui manquer de respect, Allen a eu un regard désabusé, comme s’il voulait dire « Mais frère tu fais quoi là ? ». En effet, même si l’ancien pivot des Nets peut se retrouver sur certains posters, c’est les risques du métier lorsque l’on n’a peur de rien et que l’on monte au contre sur chaque tentative de dunk. Cette fois-ci, la photo est en faveur de Jarrett Allen, et le regard aussi. Il faut dire que cette tentative de la part de Tate était aussi incongrue que l’apostrophe au beau milieu de son prénom.

Candidat # 2 : Benny the Bull qui trolle les Lakers avec Alex Caruso

Ce qui était d’abord un troll avec le Carushow est devenu bien plus crédible au fil du temps. Alex Caruso devenant l’un des maillons essentiels des Lakers qui iront chercher le titre en 2020 dans la bulle d’Orlando, et qui aujourd’hui est l’un des meilleurs intercepteurs de la NBA sous les couleurs des Bulls. Ces deux franchises ont également connu des fortunes diverses, les angelinos ayant actuellement un bilan négatif et sont à l’heure actuelle éligibles au play-in tournament de la conférence Ouest, tandis que les Bulls reviennent de loin et trustent désormais les premières places à l’Est. Et ça, Benny the Bull l’a bien compris.

La mascotte chicagoane a utilisé un meme bien connu des internautes, celui de Batman, triste, regardant un cadre comme si l’objet de ce dernier lui manquait. Ici, Batman a été remplacé par le logo des Lakers et c’est Alex Caruso sous la tunique pourpre et or qui prend place. Benny n’oubliant pas d’en rajouter une couche en mimant des sanglots. Effectivement, les Lakers peuvent regretter la perte de leur divin chauve cet été, quand on voit leurs galères à la mène (no offense Russell) et même leurs galères tout court. A Chicago, on sait appuyer là où ça fait mal.

Candidat # 3 : Jordan Nwora qui imite la chute d’Armoni Brooks

Après une saison rookie tranquille, Jordan Nwora commence sérieusement à éclore en sortie de banc chez les Bucks. Une belle arme trouvée en plein milieu de second tour par le front-office des Bucks. L’ailier américano-nigérian est en pleine confiance et franchit également le pas du chambrage silencieux. Un superbe cross, suivi d’une grosse ficelle du parking, le tout surmonté d’une très jolie célébration.

This Jordan Nwora three was filthy 😨 pic.twitter.com/CWVQSWc7B8 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 23, 2021

Vous pouvez de nouveau vérifier, il n’y a absolument rien à jeter dans cette action, Jordan Nwora qui offre un aller simple vers la Moria pour Armoni Brooks, qui a quant à lui aidé à bien cirer le parquet, le pur swish qui vient suivre, alors que le derche de l’arrière des Rockets est encore bien vissé sur le sol, la célébration mimant une chute et le petit sourire en coin en direction des fans du premier rang, le tout devant un arbitre qui n’a même pas eu envie de lâcher une faute technique et qui a probablement dû pouffer aussi. Que du bonheur, sauf pour Armoni Brooks bien sûr. En revanche, Pat Connaughton et Thanasis Antetokounmpo ont pris leur pied depuis le banc des Bucks. En tout cas, quand on sait qu’Armoni Brooks était vénère au point de s’embrouiller avec un coéquipier au temps-mort qui suit, on se dit que cette provocation de Jordan Nwora a porté ses fruits.

Candidat # 4 : la célébration « Melo » de Kyle Kuzma après avoir climatisé le MSG

On continue dans les célébrations conçues pour remplir de rage ses adversaires avec ce dagger signé Kyle Kuzma, le tout au Madison Square Garden, s’il vous plait. Déjà auteur d’un game-winner sur le parquet des Pistons, l’ancien Laker n’a pas manqué de leur dire au revoir en faisant le fameux signe. Et vous savez quoi ? Bah le double K a récidivé, dans l’antre des Knicks de surcroît. La victime de la mode (au sens propre, pas au figuré) assomme les Knicks à moins d’une minute de la fin d’un tir lointain, portant l’avance des Wizards à 7 points et reprenant la célébration d’un ancien de la maison pour leur montrer qu’ils vont manger leur L incessamment sous peu.

KUZMA QUI SILENCE LE GARDEN + CÉLÉBRATION DE MELO 💀💀💀pic.twitter.com/ukFEiKloDK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2021

Se frapper trois fois la tempe à l’aide de ses doigts après un tir lointain marqué, ça ne vous rappelle personne ? En tout cas, au Madison, ça leur fait clairement penser à Carmelo Anthony, qui a longtemps enchaîné les buckets du côté de la Grosse Pomme et dont la célébration a longtemps enchanté les fans des Knicks. Si vous ne saviez pas, bah c’est bien de lui que vient cette façon de célébrer un tir depuis Times Square. Mettre une clim dans le temple du basket-ball en imitant l’un de leurs joueurs emblématiques, c’est ce qu’a faitKyle Kuzma, et par la même occasion, prouve à l’aide de ce combo, qu’il est très en confiance sous la tunique de Washington. En tout cas, c’est toujours un moment où il ne postera pas ses tenues sur Instagram, ça fait un deuxième point positif.

Candidat # 5 : Otto Porter qui pointe le banc des Suns du doigt en se marrant

On attendait surtout Stephen Curry ou Devin Booker pour ce match de Noël entre Warriors et Suns, si le premier a bien répondu présent, le deuxième a été plus en difficulté. Golden State l’a emporté face à Phoenix, sur le score de 116 à 107. Et contre toute attente, c’est le revenant Otto Porter qui a emballé l’affaire dans les dernières minutes du match, inscrivant les 7 derniers points de la partie et 10 des 12 derniers pour la franchise de la Baie. L’ailier avait également un message à faire passer au banc des Suns.

En fait, il n’y avait pas vraiment de message, ni de parole, juste un geste et un sourire. En effet, à voir la mine déconfite de Cameron Payne, qui semble s’être fait voler son goûter, on se dit qu’OPJ a dû être chambreur. Otto Porter a pointé du doigt le banc des Suns, avec le sourire, histoire de leur rappeler qu’il les a terminés tout seul, comme un grand, sur ces dernières secondes, le tout dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, vu la tronche des remplaçants des Suns, on imagine qu’il ne leur a rien dit de bien gentil.

Candidat bonus : Joel Embiid dit au-revoir à Kevin Durant

Lors du dernier affrontement, entre Sixers et Nets, Kevin Durant avait bien pris soin de saluer tous les membres de la ville de l’amour fraternel. Un « au-revoir » en bonne et due forme sur fond de trashtalking. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid, et Joel Embiid est passé faire le plein chez Picard avant ce match, puisqu’après leur dernier affrontement, remporté 110 à 102 par les coéquipiers du pivot camerounais au Barclays Center, Embiid avait également un petit message pour KD.

Voici la séquence complète. Embiid sécurise la win et dit à KD et aux Nets de « GO HOME ». Il faut savoir qu’au dernier match entre Philly et Brooklyn, c’est Durant qui avait dit aux Sixers de rentrer chez eux.pic.twitter.com/uYV0AT8kqm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2021

C’est ce qu’on appelle un retour à l’envoyeur. Joel Embiid a demandé à Kevin Durant de rentrer à la niche, ni plus ni moins. C’est tout logiquement que Durantula prend le seum en fin de match et veut envoyer son front dans celui de son adversaire. Mais cela ne changera rien, c’est bien Embiid qui repart avec la victoire, sur le terrain et dans les paroles.

Du lourd encore une fois pour cette période, avec de la punchline et du tacle en-veux tu en voilà. Et la réponse à la question suivante vous revient : qui a eu la plus grande gueule sur cet épisode ? À vous de nous le dire.