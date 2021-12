TrashTalk Award – S04 E06 : Kevin Durant fait dégoupiller Trae Young, et ça part sur un front contre nombril

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par le meurtrier Anthony Edwards, bientôt dans Faites entrer l’accusé.

Candidat # 1 : Nikola Jokic est dans la kiffance après sa victoire à Miami

Il se savait attendu, mais Nikola Jokic n’a pas flanché, bien au contraire. Si vous pensiez que le MVP en titre allait se laisser déstabiliser par quelques huées descendues des travées de l’American Airlines Arena (et non, cette salle ne s’appelle pas la FTX Arena), c’est bien mal connaître l’énergumène. Soutenu par ses frères qui ont également fait le trajet jusqu’à Miami, le Joker n’a pas manqué ses retrouvailles avec le Heat, loin de là. Signant 24 points à 9/14 aux tirs, 15 rebonds et 7 passes, Jokic a roulé sur la concurrence, pendant que Markieff Morris ne s’était toujours pas remis du coup de bélier du pivot serbe et était toujours out. Vous voulez savoir si Jokic a été intimidé par le public du Heat ? Allons lui demander.

Nikola Jokic wasn’t hazed by the boos in Miami 😁 pic.twitter.com/5oXV1m8bUr — BasketNews.com (@BasketNews_com) November 30, 2021

« Nikola Jokic n’a pas été choqué par les huées à Miami. »

« J’ai joué en Serbie frère. »

Voilà voilà, tout simplement. Après avoir connu les chaudes ambiances de Serbie, là où certains buffles tous tatouages, pectoraux et fumigènes dehors, devaient probablement lui envoyer des insultes et menaces difficilement relayables sur ce site, disons que ce n’est pas quelques bimbos peroxydées sorties de la cabine à UV qui allaient impressionner Nikola Jokic. Oui, c’est un peu cliché, on vous l’accorde, mais pour grossir les traits, vous comprenez un peu mieux l’histoire. Toute ressemblance avec des faits réels (ne) serait (pas si) fortuite (que ça). Mais non content d’avoir rasé le Heat, Jokic a prolongé le plaisir dans les rues de Miami. La kiffance on vous dit.

Il faut protéger Nikola Jokic pour toujours. https://t.co/5dyjoJdFct — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 30, 2021

« Nikola Jokic et ses frères ont célébré la victoire à Miami comme s’ils avaient gagné l’or olympique. »

Candidat # 2 : Les annonceurs de Boston ont encore frappé

Et après la balle perdue sur le contrat de Russell Westbrook, qui était alors fraîchement dominé par Dennis Schröder, c’est Joel Embiid qui en prend pour son grade après avoir subi les foudres de Jayson Tatum. JT se faisait tranquillement interviewer après la victoire des Celtics, et il a encore fallu qu’à Boston, on taquine un peu l’adversaire, chose qui semble devenir monnaie courante du côté du Massachusetts.

Mais Boston à la prod c’est des malades 😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/yKm1aLwoWh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2021

« Jayson Tatum : est toujours le père de Joel Embiid »

Classique mais efficace, peut-être que nous aurons les résultats définitifs d’un éventuel test de paternité en Playoffs.

Candidat # 3 : Solomon Hill n’a aucun respect pour la franchise de Buddy Hield

En NBA, les infirmières doivent être très belles pour que Solomon Hill décide à ce point de succomber à leurs charmes. Une nouvelle blessure pour l’ailier des Hawks qui ne pourra pas revoir les parquets avant la fin de saison. Hill est peut-être en sucre, mais il peut au moins compter sur le soutien de Buddy Hield, qui a envoyé toutes ses pensées à l’ailier, tout en lui souhaitant un prompt rétablissement. Jusque-là, rien d’anormal, ce sont des choses qui se font dans la Grande Ligue, mais c’est à ce moment précis que Solomon Hill a décidé d’envoyer une immense boursoufle aux Kings.

Buddy Hield qui souhaite un bon rétablissement à Solomon Hill et l’autre qui lui répond : « à toi aussi frérot, vu que tu portes encore un maillot des Kings » J’suis archi mort, plus personne n’a de respect pour cette franchise 😭 pic.twitter.com/D2gwrbqas3 — Kings France (@SacramentoFR) December 9, 2021

En effet, l’artilleur des Bahamas a pendant longtemps été au coeur des rumeurs de transferts, et il fut un temps où lui-même semblait vouloir mettre les voiles loin de la Californie pour découvrir d’autres cieux. Finalement, Buddy Love est toujours un joueur des Sacramento Kings, et Solomon Hill semble avoir de la compassion pour ça. Assimiler l’appartenance aux Kings avec une grave blessure mettant un terme à ta saison ? Il n’y a qu’un pas que même nous n’avions jamais franchi, et Solomon Hill quant à lui, a décidé d’imprimer sa grosse trace de pas sur le sol pour faire cette comparaison. C’est gratuit, c’est vilain, et c’est fait dans les règles de l’art. On adore..

Candidat # 4 : Kyle Kuzma dit au revoir aux Pistons

Vous aviez récemment vu Joel Embiid dire au revoir aux fans de Chicago après avoir installé la climatisation au United Center, vous avez désormais Kyle Kuzma qui a imité le pivot camerounais en scellant ce match face aux Pistons d’un tir dans le coin de la Little Caesars Arena. L’ancien Laker, bien servi par Spencer Dinwiddie, artille et fait ficelle pour tuer le match en prolongations. Regardez maintenant son petit signe en direction des fans de Detroit.

KUZ CALLED GAME 🔥🔥 pic.twitter.com/omENlp4gTv — Bleacher Report (@BleacherReport) December 9, 2021

En l’occurence, les Pistons ici ne sont pas forcément mécontents de cette défaite, eux qui font tout pour obtenir un second 1st pick consécutif après Cade Cunningham. On salue tout de même le Ctrl-C + Ctrl-V du double K sur le geste de Joel Embiid.

Candidat # 5 : Kevin Durant fait du collé-serré avec Trae Young

Vendredi, la confrontation entre Nets et Hawks a donné lieu à un beau duel entre Kevin Durant et Trae Young. La tension était tellement palpable que le premier a décidé d’en faire une affaire personnelle, et a défendu sur le second, qui doit bien lui rendre environ 300 centimètres. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que KD a réussi sa mission avec brio, dégoûtant Ice Trae, l’empêchant de développer son jeu et le frustrant au point d’aller au front contre front. Il suffisait de voir le sourire en coin de Durant pour comprendre sa fierté.

Wtf is up with Kevin Durant??? Dude acting sus af towards trae young 😭😭😭 pic.twitter.com/Fj8TambxAk — Shannon Sharpe Burner Account (@shannonsharpeee) December 11, 2021

Il faut dire que Durantula a tout fait pour faire vriller son adversaire, allant même jusqu’à lui empoigner les hanches pour une façon très limite de procéder. Une fois n’est pas coutume, Trae Young apparaît ici comme la victime, en même temps, après avoir essuyé une balle perdue, un contre et d’autres actions défensives qui ont fait basculer le match en la faveur des Nets, il y avait de quoi dégoupiller. Lui qui n’aime pas le jeu physique, a été servi par un Kevin Durant qui avait bien lu le scouting report, contrairement aux Hawks.