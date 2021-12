Ben Simmons serait chaud pour un transfert chez les Spurs : la piste de San Antonio se réchauffe, et Daryl Morey il en dit quoi ?

Nouvel épisode de la série Benny contre les Sixers, cette fois l’ancien pote de Joel Embiid aurait fait part de ses envies d’évoluer sous les ordres de Gregg Popovich. Ben Simmons chez les Spurs, mine de rien ça pourrait marcher pour les uns comme pour les autres, alors on sort la loupe et on analyse ça de plus près !

Depuis plusieurs semaines, Ben Simmons et les Sixers se chamaillent et à part sur 2K, la carrière du joueur n’avance pas. Amendes, réconciliation, psys, amendes… la saga s’éternise et à l’heure actuelle on n’imagine pas Benny rejouer avec le maillot de Philadelphie. Forcément, alors que le 15 décembre approche à grands pas, les rumeurs de transferts s’intensifient et ce week-end on apprenait que Daryl Morey et les Sixers s’activaient en coulisse pour foutre le maçon australien dans un avion. Aller à l’aéroport c’est bien, mais le mieux c’est de prendre l’avion et pour éviter que Benny se transforme en Tom Hanks, il faut lui trouver une destination. Tout le monde est au courant, le GM des Sixers veut l’envoyer dans l’Oregon pour mettre la main sur Damian Lillard mais l’horloger n’a pas l’air de vouloir partir de sa franchise. Il va donc falloir se tourner vers un autre prétendant et visiblement les Spurs pourraient choper le gros lot. San Antonio rôde depuis un moment autour de Ben Simmons et, cet été déjà, le board de Fort Alamo était à l’affût. Cette fois, c’est Marc Stein qui indique que le nouveau chapitre de la carrière du meneur briqueur pourrait s’écrire à San Antonio comme le rapporte Real GM.

« J’ai entendu dire que Ben Simmons serait content de jouer sous les ordres de Gregg Popovich si les Spurs trouvaient le moyen de l’acquérir. »

Un transfert qui a du sens quand on y réfléchit bien. Primo, Ben Simmons foutrait à nouveau les pieds sur un parquet et ça c’est quand même une bonne nouvelle. Deuxio, le meneur arriverait dans une franchise en reconstruction et incarnerait le nouveau visage des Spurs. La franchise qui pointe actuellement à la douzième place à l’Ouest avec 10 victoires pour 16 défaites propose tout de même de belles choses et a déjà embêté un paquet d’équipes cette saison (coucou Steph). Bref, Ben Simmons poserait ses valises dans une franchise historique qui se renouvelle avec des joueurs prometteurs. Par ici les responsabilités donc et un statut de franchise player qu’il n’aura jamais aux Sixers. Quinto – oui on est perdu dans le décompte et alors ? – San Antonio semble être l’endroit idéal pour relancer l’Australien : loin du tumulte médiatique des gros marchés, il aura le temps de trouver ses marques et le cadre du gourou de 72 piges ne pourrait que lui faire du bien. D’autant que son compatriote Patty Mills lui a sûrement déjà parlé en bien de l’organisation. Mais avant de le voir se trimballer avec l’uniforme texan il va falloir convaincre Daryl Morey avec un joli petit package. Non Daryl, les Spurs n’enverront pas un All-Star car ils n’en possèdent tout simplement pas. Mais on trouve dans le roster un paquet de pièces bien intéressantes comme par exemple Dejounte Murray, Derrick White, Keldon Johnson, Lonnie Walker IV ou encore Thaddeus Young qui a déjà les bagages enregistrés à l’aéroport. Si on ajoute à ça pas mal de tours de draft, on se rend vite compte que les Spurs ont de quoi convaincre les Sixers et que tout le monde pourrait trouver son compte dans l’affaire. Reste à voir si Daryl Morey finira par lâcher les basques de l’horloger de Portland pour envoyer Ben Simmons dans le Texas. Passer Noël dans un ranch ? C’est le souhait du petit Benny.

La saga Ben Simmons ne compte plus ses épisodes mais le dénouement semble approcher jour après jour. Cette fois c’est San Antonio qui aurait les préférences de l’Australien. Ça tombe bien, les Spurs ont de quoi convaincre les Sixers et un échange pourrait intervenir dans les prochains jours. Même si c’est une rumeur, les supermarchés texans s’approvisionnent déjà en Vegemite…

Source Texte : Marc Stein, Real GM.