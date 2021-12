Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Bulls – Lakers en prime time dimanche soir, c’est Noël avant l’heure

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Tic-tac, tic-tac, les vacances se rapprochent mais la NBA n’attend pas et nous innonde de rencontres de qualité. Cette semaine, plusieurs games vont retenir notre attention et ça commence dès cette nuit avec un gros Clippers – Suns. Toujours pas de Kawhi Leonard à l’horizon mais les Californiens voudront prendre leur revanche suite aux dernières finales de Conférence Ouest. Mercredi, on se régalera devant le duel entre LeBron James et Luka Doncic qui nous promet toujours beaucoup de spectacle. Vu que les deux joueurs ont à peu près le même nombre d’années restantes dans la Ligue, ce n’est que le début d’une longue rivalité. Enfin, dimanche on fera péter le champagne avec un Bulls – Lakers qui sent bon les années 1990. Les congés auront déjà commencé pour certains d’entre vous et les autres pourront quand même en profiter puisque le rendez-vous est donné à 21h30.

Parce qu’il n’y a rien de tel qu’une affiche de rêve à un horaire pas trop tardif et avec des commentaires en français, beIN Sports est quand même un must pour les fans de NBA en France. Si vous n’avez pas encore souscrit à la chaîne, plusieurs box internet avec bouquet TV comprennent l’accès à la chaîne avec la plus belle offre basket du pays depuis qu’elle a également annoncé la diffusion de la NCAA et d’une rencontre de championnat de France chaque semaine à partir de cette fin d’année.

Dans la nuit du lundi 13 décembre

Dallas Mavericks – Charlotte Hornets à 2h30 (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Phoenix Suns à 4h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 14 décembre

New York Knicks – Golden State Warriors à 1h30 (beIN 1)

Chicago Bulls – Detroit Pistons à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 15 décembre

Philadelphie 76ers – Miami Heat à 1h (beIN 4)

Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers à 1h30 (beIN 1)

Portland Trail Blazers – Memphis Grizzlies à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 16 décembre

Brooklyn Nets – Philadelphie 76ers à 1h30 (beIN 1)

Toronto Raptors – Chicago Bulls à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 17 décembre

Boston Celtics – Golden State Warriors à 1h30 (beIN 1)

Atlanta Hawks – Denver Nuggets à 1h30 (beIN 4)

Portland Trail Blazers – Charlotte Hornets à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 18 décembre

Detroit Pistons – Houston Rockets à 18h (beIN 2)

Utah Jazz – Washington Wizards à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 19 décembre

Chicago Bulls – Los Angeles Lakers à 21h30 (beIN 3)

Philadelphie 76ers – New Orleans Pelicans à 2h30 (beIN 4)