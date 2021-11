La NCAA arrive sur beIN Sports cette saison : parfait pour suivre les pépites qui débarqueront bientôt en NBA

Nous sommes le 8 novembre 2021 et demain, c’est le grand début de la saison universitaire de basket. Parce que oui, il n’y a pas que la NBA dans la vie. Et bonne nouvelle, vous pourrez même la suivre sur beIN Sports. C’est pas beau ça ?

La team NBAextra avait annoncé la news le mois dernier sur son compte Twitter. Pour ceux qui l’ont vu passer, c’est un simple rappel. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, eh bien sachez que le basket universitaire débarque donc sur les antennes de beIN Sports à partir de cette saison. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pourrez suivre chaque semaine les petits jeunes qui défendent fièrement les couleurs de leur université, dont les meilleurs iront ensuite fouler les parquets NBA un jour. Les détails du dispositif ? Les voici. Au cours de la saison régulière NCAA, qui commence donc demain et qui va durer jusqu’au 13 mars prochain, vous aurez ainsi droit à deux matchs par semaine. Sympa non ? Mais surtout, lors de la fameuse March Madness qui enflamme chaque année l’Amérique, il y aura pas moins de 20 rencontres qui seront diffusées, dont le Final Four contenant la grande finale en direct et en intégralité. Quand on se souvient des émotions qui avaient accompagné le tournoi NCAA en 2021, avec notamment ce shoot improbable au buzzer de Jalen Suggs puis le magnifique titre de Baylor contre Gonzaga, on se dit que ça vaut vraiment le coup de jeter un œil.

👀 Le dispositif #NCAA Basketball sur beIN SPORTS c'est :

👉 2 matchs par semaine lors de la saison régulière

👉 20 matchs lors de la March Madness dont le Final 4 en direct et en intégralité

👉 La Finale du tournoi diffusée en direct pic.twitter.com/n1JMTvwCZ3 — NBAextra (@NBAextra) October 8, 2021

Concernant le programme de cette semaine, le voilà :

Match en direct le mercredi 10 novembre à 3h25 (beIN Sports Max 4)

Rediffusion le mercredi 10 novembre à 14h30 (beIN Sports 3)

Rediffusion le jeudi 11 novembre à 20h (beIN Sports 3)

Match en direct le samedi 13 novembre à 5h30 (beIN Sports Max 6)

Rediffusion le samedi 13 novembre à 18h30 (beIN Sports 3)

Les fans de basket universitaire peuvent avoir le sourire ce matin, ils pourront suivre de plus près la saison NCAA à venir en marge de la NBA. Et ceux qui n’y connaissent pas grand-chose pourront se jeter dans le grand bain. Parce que du basket, on n’en a jamais assez !

Source texte : beIN Sports