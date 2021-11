Kyrie Irving pourra être sélectionné par le public pour le All-Star Game : parfait, on peut aussi voter pour notre tante du coup ?

Au vu des dernières nouvelles concernant les restrictions actuellement en place du côté de New York City, ce n’est pas demain qu’on reverra Kyrie Irving sous le maillot des Nets. Mais Uncle Drew pourrait tout de même faire une apparition cette saison. Au… All-Star Game.

Le nouveau maire de New York l’a dit, il ne changera pas les restrictions locales concernant le COVID et la vaccination. L’espoir de revoir Kyrie Irving sous le maillot de Brooklyn dans un futur proche s’est donc rapidement envolé sachant que les Nets ne comptent pas le réintégrer dans le groupe tant qu’il ne pourra pas participer à 100%. Par contre, il existe un autre moyen qui pourrait permettre à Uncle Drew de fouler un parquet NBA cette saison : grâce aux votes des fans pour le All-Star Game 2022, qui se déroulera à Cleveland le 20 février prochain, dans la salle où Kyrie a réalisé nombreux de ses exploits avant de dire bye bye à LeBron James. Parce que oui, selon Brian Lewis du New York Post, l’absence de Kyrie Irving cette saison ne sera pas synonyme d’absence sur les ballots. La raison officielle d’après la NBA ? Irving est toujours considéré comme un joueur « actif » des Nets. En cas de suspension, l’histoire aurait sans doute été différente mais comme Kyrie est « simplement » écarté du groupe new-yorkais aujourd’hui, la Ligue n’a pas voulu faire d’exception. Il sera donc théoriquement possible de voter pour Irving en vue d’une participation au match des étoiles. Et comme la ville de Cleveland n’est pas soumise aux mêmes restrictions que celle de New York, Uncle Drew pourra jouer s’il fait partie des joueurs ayant récolté le plus de votes, même s’il n’est pas vacciné.

Participer à un All-Star Game sans avoir joué le moindre match en saison régulière, bonjour le scénario WTF. WTF mais vraiment pas impossible au final. Car Kyrie Irving fait habituellement partie des joueurs les plus populaires de la NBA parmi les fans, et certains pourraient très bien décider de voter pour lui histoire de pouvoir le voir sur le parquet de Cleveland, peu importe s’il ne joue pas avec les Nets cette saison. Est-ce qu’une partie de sa fanbase peut lui tourner le dos à cause de sa position concernant le vaccin ? C’est possible mais comme le mentionne très justement Brian Lewis, Irving pourrait dans le même temps recevoir soudainement le soutien d’un groupe de personnes partageant ses convictions, alors qu’elles ne suivent pas forcément la NBA à la base. On rappelle qu’avant le premier match à domicile des Nets cette saison, des manifestations en soutien à Kyrie Irving ont eu lieu autour du Barclays Center. Si ces personnes décident de voter pour Irving afin de faire passer un message, Kyrie pourrait bien se retrouver à une place assez élevée dans la liste des joueurs ayant récolté le plus de voix pour le All-Star Game 2022.

Comme chaque année, on suivra évidemment avec attention l’évolution des votes pour le All-Star Game. Mais on gardera un œil particulier sur Kyrie Irving. On ne serait pas surpris de le voir en course pour une place de titulaire, en compagnie d’Alex Caruso et Tacko Fall.

Source texte : New York Post