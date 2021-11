Jaylen Brown a l’ischio qui fume et devrait être absent deux semaines : le principe quand tout va mal… c’est que rien ne va

Le début de saison des Celtics n’est vraiment pas un long fleuve tranquille. Dernier remous en date la blessure de Jaylen Brown. Touché à l’ischio-jambier, l’ailier devrait manquer deux semaines de compétition. Entre réunions, tensions et blessures, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus belle la vie à la sauce Bean Town.

Il se passe toujours quelque chose à Boston en ce début de saison. Les Celtics font parler d’eux, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Dernier coup derrière la tête pour la fanbase de Boston, la blessure du meilleur joueur de l’équipe depuis le début de l’exercice 2021-22 : Dennis Schröder Jaylen Brown, puisque l‘ailier s’est blessé à l’ischio-jambier lors d’une accélération face à Bam Adebayo dans la victoire contre le Heat vendredi matin (95-78). Un succès qui reste comme le match référence de Boston cette saison mais voilà, Jaylen Brown a l’ischio qui chauffe et il risque d’être absent environ deux semaines comme l’a annoncé son coach Ime Udoka, une blessure toujours délicate à gérer et à guérir, demandez donc à Yoann Gourcuff.

Ce coup d’arrêt vient en tout cas entraver le début de saison bien solide du petit Jaylen : 8 matchs, 25,6 points, 6,1 rebonds et 2,5 assists, tout ça accompagné d’un joli 39,7% du parking. Rappelons aussi que le troisième choix de la Draft 2016 a la fâcheuse habitude de squatter l’infirmerie et que lors des deux dernières saisons, il n’a pas joué plus de 60 matchs. Cette saison, le joueur de 25 ans a aussi connu une préparation et des premiers matchs compliqués à cause du Covid, ce qui lui a valu quelques baisses de régime. Malgré tout, les Celtics vont devoir partir au combat sans leur meilleur guerrier pour les prochains matchs. Forcément, c’est pas jojo.

Ime Udoka on Jaylen Brown’s hamstring: « We’ll know more tomorrow about severity or length of time or whatever. .. They’re a little different with everybody and so, depending on the grade of the strain, it could be anywhere from a week to two weeks, depending on the person.” — Chris Forsberg (@ChrisForsberg_) November 6, 2021

Manque de chance, le trèfle brûle à Boston en ce début de saison avec un bilan de 4 victoires pour 6 défaites et une bien vilaine onzième place à l’Est. Nouveau coach, nouveau GM, la mayonnaise met plus de temps que prévu à monter et la blessure de Brown aggrave la donne et en son absence, tous les yeux seront rivés vers Jayson Tatum. Critiqué pour un début de saison en dent de scie, l’ailier tourne tout de même à 23,6 points, 8,4 rebonds et 3,3 offrandes par match, mais les suiveurs de la Grande Ligue attendent plus de la part du champion olympique 2020. Son dernier match contre Dallas a eu tendance à faire taire quelques langues de vipère malgré la défaite (104-107) : 32 points, 11 rebonds, 2 assists et 6/8 derrière l’arc, solide mais à renouveler pour le double All-Star. Après sa prestation de patron, le joueur de 23 piges est d’ailleurs revenu, dans des propos relayés par CBS Boston, sur les paroles incendiaires de Marcus Smart à son égard et sur l’amélioration de son jeu :

« Je peux vous dire que nous en avons parlé, individuellement mais aussi lors d’une réunion d’équipe. Mais je sais comment jouer au basket. Je le fais depuis longtemps et je réussis plutôt bien […] Vous savez, aussi jeune que je sois, aussi bon que les gens pensent que je sois, j’ai beaucoup de choses à améliorer, et je suis le premier à le dire. Mais je jouerai toujours de la bonne façon, comme on me l’a appris et comme j’ai joué toute ma vie. »

Une ambiance morose, des défaites, un Marcus Smart intenable dans le vestiaire… les Celtics font grise mine en ce début de saison et la blessure de Jaylen Brown vient gâter les affaires du GM Brad Stevens. On se demande bien qui a jeté un sort aux Bostoniens et au cœur de la tempête, c’est donc Jayson Tatum qui va devoir faire l’anticyclone pour ramener le beau temps au pays des verts.

Source Texte : Chris Forsberg, NBC Sports, CBS Boston.