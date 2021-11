NBA Top 10 All-Time (2021-22) : les soldats de l’ombre ! Apéro TrashTalk

On le sait, vous aimez les classements all-time. On le sait, vous aimez débattre – voire carrément vous battre – sur le standing des meilleurs joueurs ayant foulé les parquets NBA. Alors on a un cadeau pour vous histoire de vous rappeler que le lundi reste le meilleur jour de la semaine : les Top 10 all-time sont officiellement de retour, avec des anciens thèmes revisités mais aussi des nouveaux !

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Après les meilleurs meneurs all-time de la semaine dernière, aujourd’hui on va s’intéresser à des mecs qui ont beaucoup moins été dans la lumière au cours de leur carrière. Vous savez, ce genre de joueurs très précieux dans un collectif mais qui laissent volontiers la vedette aux autres. Dans le jargon, on parle de soldats de l’ombre. Donc pour une fois, pas de grands noms dans ce Top 10 all-time, mais dix joueurs qui méritent de se retrouver dans un classement pour leurs bons et loyaux services. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir des joueurs qu’on a tendance à oublier un peu, tout simplement car ils ne possèdent pas forcément le palmarès, les highlights ou la visibilité pour résister à l’épreuve du temps. Alors si vous considérez Brian Scalabrine comme une légende du basket NBA, et si vous avez l’habitude de faire les poubelles le dimanche matin pour votre équipe, ce Top 10 est définitivement fait pour vous.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.