Le nouveau maire de New York ne changera pas les restrictions locales : c’est pas demain qu’on reverra Kyrie Irving sur les parquets

Il y a deux jours, avec l’élection du nouveau maire de New York, on se demandait s’il pouvait y avoir une ouverture concernant un retour de Kyrie Irving avec les Nets grâce à la modification potentielle des restrictions locales concernant le COVID et la vaccination. Mais Eric Adams – qui succédera officiellement au maire actuel Bill de Blasio en janvier prochain – est clair : il ne changera pas ces dernières.

Si vous faites partie de ceux qui espéraient revoir Kyrie Irving sur les parquets NBA en janvier 2022, attention à la douche froide. Le nouveau maire de New York Eric Adams, qui entrera en fonction dans deux mois, a clairement indiqué qu’il n’allait pas modifier les restrictions actuellement en place dans la Grosse Pomme par rapport au COVID et la vaccination. Ces restrictions empêchent actuellement Uncle Drew d’entrer au Barclays Center et de jouer les matchs à domicile des Nets, qui ont décidé avant la saison de l’écarter du groupe afin d’éviter tout déséquilibre pouvant accompagner les allées et venues d’une star qui joue seulement un match sur deux.

« La ville de New York ne changera pas son règlement. Et encore une fois, c’est à la NBA et à Kyrie de comprendre comment le garder avec les Nets, et de continuer à examiner tous nos athlètes qui viennent ici. Je pense que la NBA et Kyrie vont parvenir à une résolution par rapport à ça. » – Eric Adams dans une interview pour CNN, via ESPN

« Même s’il est un fan des Nets et qu’il adore Kyrie », la position du nouveau maire de New York n’est pas surprenante sachant qu’il s’était montré favorable aux restrictions locales mises en place par Bill de Blasio. Par contre, on voit mal par quel moyen « Kyrie Irving et la NBA pourraient trouver une résolution » pour lui permettre de jouer à New York cette année s’il continue de refuser la vaccination. La question qu’on peut se poser désormais, c’est de savoir si Uncle Drew peut éventuellement changer d’avis maintenant qu’on sait que les restrictions locales sont là pour durer, même avec le changement de maire. On a des doutes mais sait-on jamais. Et l’autre question, c’est de savoir si la franchise new-yorkaise envisagera un trade à terme si cette situation ne connaît aucune résolution. En attendant, les Nets vont eux continuer à avancer sans Irving, comme c’est le cas depuis la reprise. Sur une série de quatre victoires consécutives et grâce à cinq succès en six matchs, la bande à Steve Nash tourne beaucoup mieux qu’en tout début de saison et vient d’intégrer le Top 4 à l’Est. Le coach s’est d’ailleurs exprimé après la victoire de Brooklyn à Detroit la nuit dernière, soulignant l’importance de rester focus sur ceux qui sont là.

« Je ne suis pas surpris. Je ne m’attendais pas à ce que le maire apporte des changements. Nous devons juste nous concentrer sur notre équipe. Si on peut récupérer Kyrie, ce serait super. Mais on se concentre sur nous, on continue de construire et de grandir, et on espère être une très bonne équipe à la fin de l’année. »

Non, le changement de maire à New York ne sera pas accompagné d’un changement de règles concernant le COVID et la vaccination. Résultat, Kyrie Irving sur un terrain de basket avec les Nets, ce n’est pas pour demain.

Source texte : ESPN