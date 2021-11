Le statut de Kyrie Irving pourrait changer en janvier : un nouveau maire à New York, voilà ce qui pourrait lui permettre de retrouver les parquets

C’est une information qui théoriquement n’a pas grand-chose à voir avec la NBA, mais qui pourrait directement impacter les chances de titre des Brooklyn Nets : mardi, un nouveau maire a été élu à New York, et ce dernier n’exclut pas d’apporter des modifications aux restrictions actuellement en place dans la Grosse Pomme concernant la vaccination anti-COVID. De quoi ouvrir la porte à un retour de Kyrie Irving au cours du mois de janvier ?

Il s’appelle Eric Adams. Il vient d’être élu maire de New York et rentrera en fonction le 1er janvier 2022. Accessoirement, il pourrait aussi représenter la solution dans le dossier Kyrie Irving. Pour rappel, les restrictions aujourd’hui en place dans la ville qui ne dort jamais empêchent Uncle Drew – non-vacciné – de participer aux matchs de son équipe au Barclays Center. La franchise new-yorkaise a ainsi décidé de mettre Irving à l’écart car elle ne voulait pas d’un joueur ne pouvant participer qu’à mi-temps avec le groupe. Aujourd’hui, il existe deux possibilités pour que Kyrie rejoue avec Brooklyn cette saison. La première, c’est qu’Irving décide finalement de se faire vacciner afin de pouvoir jouer les matchs à domicile et ainsi rejoindre l’effectif des Nets. La seconde, c’est que les restrictions de la ville de New York changent dans un futur pas trop lointain. Si le scénario 1 ne semble pas trop d’actualité étant donné la position actuelle d’Irving sur la vaccination, le deuxième l’est bien plus sachant que le nouveau maire Eric Adams serait prêt à « réexaminer » ces restrictions une fois entré en fonction, si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Alors évidemment, cela ne veut pas dire que les restrictions vont directement être levées au 1er janvier 2022 et que Kyrie rejouera au Barclays Center le 2. Eric Adams veut se poser sur le dossier de l’obligation vaccinale et éventuellement réaliser des ajustements qu’il estime nécessaires, selon l’évolution de la situation sanitaire. Info importante à avoir en tête, Adams a soutenu la décision du maire sortant Bill de Blasio concernant l’obligation vaccinale pour les 300 000 employés municipaux, ainsi que la politique de la ville qui demande au moins une dose du vaccin pour entrer dans des restaurants ou dans des lieux de spectacle, comme le Barclays Center par exemple. Tout ça pour dire que « réexaminer » ne signifie pas automatiquement « assouplir » ou « supprimer » les restrictions. Ce que souhaite faire Eric Adams avant tout, c’est discuter avec les différents syndicats, ce que Bill de Blasio n’avait pas fait avant de mettre en place ces restrictions locales. En attendant de voir si tout ça peut permettre à Kyrie Irving de rejoindre le groupe, le coach de Brooklyn Steve Nash a été interrogé hier concernant cette possibilité et a indiqué que les Nets seraient contents de revoir Uncle Drew, vacciné ou pas. Parce que bon, Javon Carter en attaque, ça va bien cinq minutes mais c’est pas Kyrie quoi.

« Je n’ai peut-être pas l’autorité pour dire ça, mais si les restrictions changent et qu’il peut revenir dans l’équipe, il sera le bienvenue, c’est certain. »

Kyrie Irving bientôt de retour sur les parquets ? Il y a une petite ouverture mais attention à l’enflammade. Pour l’instant, rien n’est décidé et rien ne devrait changer avant janvier au plus tôt. Allez, on se donne rendez-vous dans deux mois pour la suite de cette saga…

