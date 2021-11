Daryl Morey est allé parler à Ben Simmons, sans succès : c’est plus la NBA là, c’est un épisode d’Hartley Cœurs à vif

Nouvelle journée, nouvelle update sur le dossier Ben Simmons. Parce que du côté de Philadelphie, il se passe toujours quelque chose. Hier, on vous parlait de la frustration des Sixers à l’égard du All-Star suite à son refus de se faire aider par la franchise. Aujourd’hui, on apprend que le boss Daryl Morey est allé voir Simmons directement.

C’est Shams Charania de The Athletic qui nous balance les dernières infos de la saga Ben Simmons. Une saga qui peine à avancer mais où on ne s’ennuie pas pour autant, bien au contraire. D’après Shams, le président des opérations basket des Sixers Daryl Morey est donc allé toquer à la porte de Ben Simmons mercredi pour discuter de son potentiel retour dans l’équipe. Mais il est reparti comme il est venu, dans l’incertitude et sans grande visibilité par rapport à la suite. En effet, Ben Simmons est resté sur son discours habituel, celui qui dit qu’il n’est pas prêt mentalement pour jouer à l’heure actuelle. Le Boomer a déclaré qu’il comptait continuer à consulter des psychologues, mais aucune date de retour n’est pour l’instant fixée. Et forcément, dans le camp des Sixers, ce flou constant commence à peser. Car si la franchise de Philadelphie a montré son soutien à Simmons dans ce processus, elle aimerait quand même avoir des retours par rapport à la progression de Simmons qui – on le rappelle – préfère passer par les psychologues de l’union des joueurs plutôt que ceux des Sixers. Et quand on dit « retours », ce n’est évidemment pas tous les détails de chaque séance hein, mais au moins des nouvelles de la part du camp Simmons pour savoir où il en est globalement. Car pour l’instant, ce n’est pas le cas.

Team officials have been supportive and have wanted to receive feedback from Simmons on his process. The 76ers have not requested specifics about Simmons‘ discussions with professionals, sources said. https://t.co/UUXZIaveQH — Shams Charania (@ShamsCharania) November 3, 2021

Statut quo donc. Les Sixers ne sont pas plus avancés, et on a l’impression de s’éloigner de plus en plus d’un retour de Simmons avec Philly alors que le dossier semblait avancer « positivement » (dixit Morey) il y a encore quelques jours. En attendant de voir comment cette saga va évoluer, la bande à Joel Embiid continue de gagner. La nuit dernière, les Sixers sont allés taper les Bulls à la maison pour une quatrième victoire de suite et la sixième en huit matchs. Résultat, Philly est tout simplement deuxième de l’Est aujourd’hui juste derrière le Heat (6-1), tout ça malgré l’absence de Simmons donc mais aussi celles de Tobias Harris (COVID) et Danny Green (ischios), ainsi qu’un Embiid qui n’évolue pas à son niveau de MVP pour l’instant, la faute sans doute à un genou qui grince. Mais collectivement, c’est juste solide. Plusieurs joueurs step-up soir après soir, comme Seth Curry et Georges Niang face aux Bulls par exemple. Tyrese Maxey et Shake Milton compensent eux plutôt bien l’absence de Simmons à la mène, et tout le monde se serre les coudes. Avec tout ça, vous gagnez des matchs de saison régulière.

Mais est-ce que ça peut durer ? C’est bien ça la vraie question. Les Sixers n’ont pas un calendrier facile sur le mois de novembre et à un moment donné, ça risque de se compliquer. Surtout avec un Ben Simmons qui ne semble pas prêt à revenir…

Source texte : The Athletic