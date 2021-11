Patrick Williams – Luxation périlunaire : l’analyse du Docteur Q

Deux semaines après la reprise, les Bulls sont deuxièmes de la conférence Est et les fans devraient être aux anges. Malheureusement, cette équipe new look devra se passer de Patrick Williams, son titulaire au poste 4. Le sophomore a rejoint l’infirmerie pour une luxation périlunaire sévère qui va le priver de plusieurs mois de compétition, analyse en détails…

Même s’il avait des statistiques discrètes, Williams avait trouvé sa place dans le 5 majeur, remplissant le rôle parfait aux côtés de ses nouveaux coéquipiers. Évoluant sans ballon, actif en défense et propre derrière la ligne, il avait précipité un retour après une entorse sévère de la cheville gauche pour démarrer la saison. Après avoir joué seize minutes seulement contre les Knicks jeudi dernier, Patou rejoint les vestiaires après s’être blessé au poignet gauche. Adrian Wojnarowski annonce ensuite le diagnostic : une grave luxation périlunaire qui nécessite un passage au bloc opératoire.

Pour commencer, un rappel rapide sur l’articulation du poignet, pour mieux comprendre le problème. Le poignet est l’articulation qui relie les deux os de l’avant-bras, le radius et l’ulna (cubitus) et le carpe. Le carpe est constitué de huit petits os reliés entre eux par de nombreux ligaments. L’os qui nous intéresse est le lunatum (L), situé sur la rangée proximale (la plus proche de l’avant-bras) et articulé avec le radius et trois os du carpe : le scaphoïde (S), le capitatum (C) et le triquetrum (Tr).

La luxation périlunaire, qu’est-ce que c’est ? Elle implique l’os lunatum et les ligaments le reliant aux trois os cités au-dessus. Il y a une perte totale de contact entre les os, causée par une déchirure des ligaments les liant. Sans rentrer dans des détails trop complexes, c’est parce que le lunatum reste en contact avec le radius qu’on parle de luxation périlunaire. C’est une blessure grave impliquant un traumatisme violent. Williams se blesse en tombant de tout son poids sur sa main suite à une grosse tentative de poster, ce qui explique les gros dégâts retrouvés dans son articulation.

Comment soigne-t-on cette blessure ? La luxation périlunaire implique un passage au bloc opératoire pour redonner sa stabilité à l’articulation. Le chirurgien vient réparer les ligaments et fixer les os avec des broches. Le poignet est ensuite immobilisé pendant huit semaines avec un plâtre ou une attelle. Ce n’est qu’après ces huit semaines que les broches peuvent être retirées et que la rééducation peut démarrer. Il y a ensuite tout un travail de renforcement musculaire et de physiothérapie à suivre pendant plusieurs mois avant un retour progressif sur les parquets.

Il est très compliqué de faire comme habituellement une comparaison avec d’autres joueurs ayant subi la même blessure qui est rare et encore plus dans le monde sportif. Il s’agit en effet d’un traumatisme retrouvé plus volontiers dans les accidents de la voie publique, notamment lors des chutes à moto. On peut évoquer brièvement le cas Karl-Anthony Towns, qui avait manqué une vingtaine de rencontres pour une subluxation périlunaire, bien moins grave.

Quelles suites pour Williams ? Blessé jeudi, la luxation a dû être réduite. Il a fait une apparition samedi plâtré avant d’être opéré dimanche, certainement le temps de prendre plusieurs avis médicaux. Suite à son opération, il va encore être immobilisé pour huit semaines avant de retirer ses broches. Il faudra ensuite lutter contre la raideur de son poignet afin de retrouver ses amplitudes de mouvement. La raideur et la douleur sont les séquelles les plus fréquentes de cette blessure, avec un risque, comme pour la plupart des traumatismes touchant les articulations, d’arthrose précoce à moyen terme.

Cette blessure est un vrai coup dur pour Chicago, qui devra faire sans son ailier pour quatre à six mois. Un retour n’est pas encore écarté pour les Playoffs, Williams affichant sa volonté de rejouer cette saison. Il faudra être patient et consciencieux mais le sophomore a devant lui plusieurs mois pour travailler sur son corps avant, on l’espère, de connaître ses premiers Playoffs.