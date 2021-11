Cinquième victoire de suite pour les Raptors : quand c’est pas Scottie ou OG c’est Fred VanVleet, on n’arrête plus les Dinos !

Avant le début de la saison, on ne savait pas trop dans quelle catégorie mettre les Raptors version 2021-22. Équipe en reconstruction ? Équipe en phase de transition ? Potentiel poil à gratter à l’Est ? Si l’on se base sur les premiers résultats de la saison, c’est plus dans cette dernière qu’on retrouve les Dinos, qui viennent d’enchaîner un cinquième succès de suite à Washington !

On a beaucoup parlé du rookie Scottie Barnes ces derniers jours, à juste titre puisque le gamin n’a pas perdu de temps pour impressionner au cours de ses premières sorties dans la Grande Ligue, contribuant ainsi à la belle série des Raptors. Cependant, à cause d’un bobo au pouce, le quatrième choix de la Draft NBA 2021 n’a pas joué les deux derniers matchs. Par contre, les Dinos eux, continuent de gagner et pas contre des manches. Après avoir tapé les Knicks au Madison Square Garden derrière notamment un OG Anunoby en mode career high (36 pions), les hommes de Nick Nurse sont allés s’imposer en patron cette nuit sur le parquet des Wizards, plutôt chauds depuis la reprise. Et cette fois-ci, c’est Fred VanVleet (33 points) qui a guidé ses copains vers la win, bien accompagné par un OG (21 points) qui continue sur sa grosse dynamique et un Svi Mykhailiuk hyper précieux depuis trois matchs. Scottie Barnes out ? Pas de problème, Svi est là pour combler son absence dans le cinq en apportant du scoring et du spacing avec une régularité presque flippante (16, 15, 15 points, 2/4 de loin à chaque sortie, 15/25 au tir au total). Et typiquement, c’est ça qui fait la force des Dinos en ce début de saison. Une équipe jeune, qui joue ensemble, avec diverses contributions selon les matchs, et surtout une équipe qui Défend avec un D majuscule. Certes, les Raptors n’ont peut-être pas de seven-footers dans leur équipe – ce qui est un poil problématique quand il faut défendre le cercle et prendre des rebonds défensifs – mais avec leur armée d’extérieurs longs et physiques (Anunoby, Barnes, Gary Trent Jr.) et la discipline collective qui les caractérise, c’est hyper solide en ce début de saison. Pour les amoureux de stats, Toronto c’est : sixième à l’efficacité défensive (102,4 points encaissés pour 100 possessions), troisième au nombre de points encaissés (100,2), premier au nombre d’interceptions (11,1 en moyenne, bonjour les opportunités en transition), premier au nombre de points accordés dans la raquette (39,1) et troisième au nombre de points accordés en contre-attaque (8,8).

Tout ça pour dire qu’il faut se les farcir ces Dinos. Des Dinos qui sont pour l’instant invaincus… en déplacement (4-0), contre un bilan négatif à la maison (2-3). Si la Scotiabank Arena – qui a rouvert ses portes cette saison – peut redevenir une forteresse, on dit attention. Et puis petit détail à ne pas oublier, l’ami Pascal Siakam n’a toujours pas joué le moindre match, lui qui était passé sur la table d’opération au cours de l’intersaison. Spicy P devrait bientôt revenir, de quoi montrer encore plus d’ambition et enflammer à nouveau le public de Toronto, qui n’attend que ça. On le sait, l’année passée fut compliquée pour les hommes du Grand Nord. Délocalisés à Tampa en Floride, les Raptors n’étaient clairement pas dans leur élément et ont fini par rater le play-in tournament avec une pauvre 12e place à l’Est. Avec le départ du leader Kyle Lowry, l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la franchise canadienne, cela sentait quand même pas mal la reconstruction, surtout qu’il y avait des rumeurs concernant un possible transfert de Siakam. Au final, ce dernier est toujours là et ces Raptors 2021-22 ont bien l’intention de faire du bruit au sein de leur conférence. On ne dit pas qu’ils vont terminer dans le Top 4 de l’Est en fin de régulière hein, par contre ce ne sera pas facile du tout de les jouer s’ils continuent sur cette belle dynamique collective.

Après une année loin de leurs bases, les Dinos sont de retour dans leur environnement préféré et ça se voit dans les résultats. Six victoires en neuf matchs dont cinq de suite et une belle quatrième place à l’Est, c’est ce qu’on appelle un début de saison réussi.