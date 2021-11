Pascal Siakam bientôt de retour sur les parquets : le Nord se souvient et attend son Paskills en pleine forme

Les rumeurs qui envoyaient Pascal Siakam hors de Toronto semblent bien loin aujourd’hui… pour l’instant. L’heure est désormais au retour après une blessure qui n’a en rien arrangé la pré-saison tumultueuse de l’ailier fort de Toronto, alors on attend et on voit ?

Après la pluie vient le beau temps, les oiseaux gazouillent et les enfants vont à la chasse aux arcs-en-ciel. Selon l’agent du joueur des Raptors, l’intérieur des Dinos Pascal Siakam devrait revenir de sa blessure à l’épaule dans les deux prochaines semaines. L’info a été relayée par Justin Termine dans l’émission NBA today.

Just spoke with Pascal Siakam’s agent Todd Ramasar. He said he learned today Siakam will return within the next 2 weeks. — Justin Termine (@TermineRadio) November 2, 2021

Pascal Siakam a subi une intervention chirurgicale en juin dernier pour réparer une déchirure à l’épaule gauche. Il était supposé manquer cinq mois et son retour se déroule donc à l’heure prévue, même si l’on s’imagine que dans ses prières du soir la principale inquiétude était de s’épargner une rechute à la Klay Thompson. Le maître en l’art du spin move a récemment fait un grand pas en avant dans son rétablissement en étant affecté vendredi au roster du Raptors 905 en G League, et cela explique probablement le large sourire du Camerounais le soir d’Halloween dans son sublime déguisement de Mclovin de la comédie SuperGrave,. Mais allons, retour à la réalité du parquet.

Toronto plus cohérent que prévu, merci Scottie !

Nous sommes probablement en face du seul Raptor qui se refuse à subir les affres du big bang pour ensuite fossiliser et cette mentalité est incarnée par plusieurs facteurs. Parmi ces derniers, les surprenantes nouvelles aptitudes défensives de Gary Trent Jr. Le changement est si surprenant qu’il semble les avoir téléchargées à l’insu de tous sur une plateforme torrent qu’il est le seul à connaître. Mais le jeune Scotty « too hotty » Barnes reste cependant la principale raison du très bon début de saison au Canada puisque le rookie tourne à 18,1 points, 8,9 rebonds et 2 passes par match avec un joli 55,1 % au shoot. Le constat qui revient le plus souvent, c’est qu’il a déjà un vrai jumper en plus d’être sur un enchaînement de mixtapes et les chants des supporters du Magic le soir de la draft – « Scotty is better » – commencent à prendre tout leur sens. Inversement, avec le départ de Kyle Lowry, de nombreux fans de Toronto voulaient Jalen Suggs, la vedette de Gonzaga. Tous les outils étaient là, mais lorsque les Raptors ont sélectionné Scottie Barnes… la déception de ne pas récupérer « leur » gars est logiquement survenue. Mais cette déception n’aura duré que le temps d’une interview car, comme le disait Cole Anthony : « everybody loves Scotty ». La chose qui s’est immédiatement démarquée était son énergie contagieuse mais retour dans le présent, puisqu’il est donc bien le héros qui a été promis aux fans de Toronto, ses performances et son développement express en attestent, et la morale de l’histoire est semblable au proverbe qui exhorte à faire confiance aux Masaï.

Coup de pression d’entrée pour Pascal ?

Dissipons d’abord un malentendu. En 2019-2020, Pascal Siakam posait en moyenne 22,9 points, 7,3 rebonds et 3,5 passes décisives avec un 45/36/79 aux tirs, a été All-Star et a même intégré la 2nd Team All-NBA. En 2020-2021, alors que les Raptors étaient en plein dans leur parenthèse Tampa, Paskills proposait cette fois-ci des moyennes de 21,4 points, 7,2 rebonds et 4,5 passes avec un 46/30/83 aux tirs, et à en juger par les réactions de plusieurs analystes bien dans leur culture de l’instant et la twittosphère… on pouvait penser qu’il était carrément devenu l’un des pires joueurs dans la ligue. La réalité est qu’il n’y a pas de différence statistique proportionnelle à la différence de jugement entre les deux dernières saisons du joueur de 27 ans, malgré la négativité qui l’entourait en Floride. Moralité ? Pascualé est un très bon basketteur, non mais sans blague.

Ceci dit, le roster de la franchise canadienne recevra donc sans conteste un coup de pouce significatif avec le retour de son ailier fort titulaire en plus de ce qu’ils ont déjà en place. Les Raptors ont parfois eu du mal dans le secteur intérieur avec Pascal à l’écart, mais sont toujours sixièmes de la Conférence de l’Est avec un bilan de 5-3. Une fois qu’il reviendra de sa blessure à l’épaule Toronto pourrait aller encore mieux Mais… cependant, les Raptors n’ont pas participé aux Playoffs l’année dernière et il sera difficile pour la franchise de gratter un ticket qualificatif lorsque toutes les machines de l’Est tourneront à plein régime. Bien que son retour ne peut être que du +, tout ce que cette équipe des Raptors réalisera de positif avec ou sans lui sera de l’ordre du bonus dans une conférence Est plus que compétitive, et on peut donc logiquement dire que c’est à un retour sans grande pression auquel on assistera bientôt.

Bref, donner de la voix aux joueurs depuis le banc redevient le job à plein temps de Drake. Avec la blessure et la proximité du Certified Lover Boy, reverra-t-on un Certified Baller sur le parquet ? La réponse dans deux semaines.