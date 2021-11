Damian Lillard : tas de briques et mauvaise dynamique, Portland démarre mal ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’apéro et on prend aujourd’hui la direction du Nord-Ouest et de l’Oregon. Damian Lillard sur ce début de saison ? C’est cata et on aimerait bien savoir c’est quoi le problème.

Si on arrêtait la saison tout de suite, Damian Lillard réaliserait tout simplement la pire année de sa carrière ! Totalement à côté de ses pompes, la star des Blazers est méconnaissable depuis la reprise. Il avait annoncé qu’il repartait en mission pour mener Portland vers le titre et, pour le moment, on est très, très loin du compte. Des stats dignes du BTP (35% au tir, 23% du parking…), un body language qui ne rassure pas du tout et beaucoup de questions à se poser autour du numéro 0. A-t-il un problème physique ? Le drama de cet été joue-t-il un rôle dans ce début de saison pourri ? A-t-on jamais vu Lillard jouer aussi mal ? Combien de temps lui faudra-t-il pour inverser la tendance ? Le boss va devoir se remettre la tête à l’endroit car, dans son sillage, c’est tout Portland qui est tiré vers le bas. Quelque chose nous dit que Chauncey Billups n’avait pas imaginé ce scénario pour son début de mandat.

Vous connaissez la chanson, on s’installe peinard pour discuter du cas du Boss de l’Oregon. On monte le son, on donne son avis dans les commentaires et si vous avez des potes fans de Portland, n’hésitez pas à les soutenir : Rip City et son chouchou traversent une mauvaise passe.