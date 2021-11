Le mois d’octobre de Victor Wembanyama : baptême en EuroLeague, convocation en Bleu et une action qui met tout le monde d’accord

Tout va très vite. Pas trop vite, juste très vite. Le Bac dans la poche arrière (obtenu avec un an d’avance et mention), une médaille d’argent autour du cou (avec la génération du dessus au Mondial U19), c’est à Villeurbanne que Victor Wembanyama a décidé de poursuivre son aventure cette année. Sans cesse surclassé, le crackito a notamment découvert l’EuroLeague au mois d’octobre. Retour sur le premier mois de Wemby en terres lyonnaises.

Son arrivée à l’ASVEL avait fait grand bruit l’été dernier, sans pour autant perturber le quotidien de l’adolescent. Il est bon de le rappeler de temps à autre, du haut de ses 2,19m et avec cette voix basse ainsi que cette aisance devant les médias francophones comme anglophones, Victor n’a pas encore l’âge de commander une mousse au comptoir du Ninkasi. Le phénomène ne soufflera ses 18 bougies que le 4 janvier prochain et il continue de progresser, step by step, avec l’objectif de mettre un pied en NBA avant – peut-être – de mettre la NBA à ses pieds. En attendant, c’est bien en France que les scouts devront encore se déplacer pour voir Wembanyama en action et, comme prévu, son coach T.J. Parker prend son temps avec son bijou. Pour rappel, Victor a été tenu écarté des parquets à cause d’un virus pendant trois semaines.

Petit conseil d’entrée à tous les impatients qui s’attendaient à voir Victor Wembanyama casser l’EuroLeague dès ses débuts, servez-vous un grand verre d’eau. Le natif du Chesnay a effectué toute la prépa avec LDLC ASVEL et on l’a d’ailleurs vu distribuer quelques contres bien méchants sous les yeux de Giannis Antetokounmpo en personne, lors d’un match amical délocalisé dans une petite bourgade de la Loire fin-septembre. La suite, c’était dans la case officielle, avec une date qui restera forcément marqué dans sa mémoire. Le 1er octobre, Victor fait ses débuts dans la compétition reine en Europe avec 3 minutes 23 discrètes, durant lesquelles il va quand même contrer Niels Giffey sans sauter face à Kaunas. Rien de plus, car malheureusement une maladie va venir retarder la suite du décollage du joueur. Après quelques détours sur le tarmac pour réchauffer le moteur, la semaine dernière marquait donc le grand retour de Wemby sur les planches avec un calendrier toujours bien chargé pour Villeurbanne.

Les premiers points de Victor Wembanyama en EuroLeague

On le sait, le rythme est très soutenu pour les équipes inscrites en EuroLeague qui doivent aussi jongler avec le championnat et la coupe nationale. Une bonne nouvelle pour Victor Wembanyama qui aura forcément du temps de jeu dans la rotation intérieure de l’ASVEL, afin que que l’effectif des champions en titre résiste à ce calendrier digne de la NBA (quasiment un match tous les trois jours). Pour son retour, le V a gambadé 10 minutes sur les planches contre Chalons-Reims et débloqué son compteur sous ses nouvelles couleurs (3 points à 1/4 au tir).

De nouveau en tenue à l’Astroballe trois jours plus tard, Wembanyama a également pu marquer ses premiers points en EuroLeague face au grand CSKA Moscou. Un premier sur lancer-franc, puis ce panier sur rebond offensif sans que la défense russe ne puisse rien faire pour l’en empêcher. Malgré énormément de déchet au tir (1/8 dont une fanny derrière l’arc), le phénomène n’hésite pas à prendre sa chance et s’est montré mobile pour défendre sur les arrières adverses en cas de switch. Deux jours plus tard, c’est à Athènes qu’il a participé à une nouvelle victoire de l’ASVEL en EuroLeague contre le Pana, sans pour autant avoir plus de réussite sur le plan personnel (3 points à 1/4 au tir). Le staff lyonnais le sait, il va devoir se montrer patient avec le prodige qui évolue pour l’instant avec le second groupe sur des séquences assez réduites.

First basket in Euroleague for Wembanyama

The top prospect in the world 🌍@franfraschilla pic.twitter.com/Hhl6y9z059 — Francesco Nanni (@Franz_NanniBK) October 27, 2021

Très vite, on pourrait tout de même voir de plus en plus le géant, notamment en championnat de France. Aussi dense soit-il, le roster de l’ASVEL n’est pas encore calibré sur les plus grosses écuries européennes et l’exigence du calendrier va forcer T.J. Parker à jongler avec ses rotations pour ne mettre personne dans le rouge. Pour la première fois de la saison, Wemby a dépassé la dizaine de minutes de temps de jeu contre Orléans, ce dimanche. S’il a encore fait gamelle sur de nombreux tirs extérieurs (6 points à 3/10), Victor a pesé défensivement avec 8 prises et 5 contres (!) en 21 minutes. En fin de premier quart-temps, il a sorti le grand jeu avec un contre sur Youssou Ndoye (2,13m) suivi d’un alley-oop avec Antoine Diot conclu 10 secondes plus tard de l’autre côté du terrain. L’action a forcément fait le tour des bureaux des 30 GM de NBA et ce n’est là qu’un petit aperçu de ce que pourrait donner le freak dans quelques années, lorsqu’il aura gagné en masse et en explosivité pour se projeter vers le panier. Les Giannis, Scottie Barnes ou encore Anthony Davis auront bientôt un nouveau copain avec qui tenter de traverser le terrain en moins de trois enjambées pour conclure une contre-attaque imparable.



Victor Wembanyama appelé avec les grands en Équipe de France

Après cinq matchs pour l’ASVEL, Victor Wembanyama n’a pas encore bien réglé la mire de loin (1/13) mais il est intéressant de voir que le jeunot ne craint pas de prendre le tir lorsqu’il est ouvert. De plus, on a vu de nombreux tirs extérieurs rebondir sur le cercle avant de ressortir et il ne manque pas grand-chose pour qu’il envoie ses premiers 50% derrière l’arc. L’adresse sera d’ailleurs un point clé pour la suite de sa carrière s’il veut devenir un jour la Licorne ultime, même s’il ne souhaite pas rentrer dans une case pour ne pas se mettre de barrière dans son jeu. En tout cas, ses adversaires en championnat et en EuroLeague ont déjà pu témoigner de sa mobilité impressionnante pour un gabarit de sa taille. Victor nous a déjà gratifié de quelques moves de guards en attaque et arrive à suivre les joueurs plus petits et plus rapides en défense lorsqu’il est obligé de switcher sur pick-and-roll. Enfin, son potentiel défensif crève l’écran et de nombreux big men ont déjà mangé de sacrées crêpes dans son royaume, près du panier. Les perfs de l’ancien Nanterrien ne sont pas passées inaperçues puisqu’il a même été appelé par Vincent Collet pour faire les sparring partners en Équipe de France.

Vincent Collet convoque 16 joueurs et 3 partenaires d’entraînement pour les premiers matchs de qualification à la @FIBAWC 2023 👊 Les Bleus affronteront le Monténégro et la Hongrie ⚔️ Toutes les infos sur notre site internet 📲 https://t.co/DpDFoPJLIt#TeamFranceBasket pic.twitter.com/hcw1sFxZoI — Equipes de France de Basket (@FRABasketball) October 22, 2021

Ce n’est que la suite logique après avoir largement dominé le Mondial U19 où il a été nommé dans le cinq majeur de la compétition, cet été. À 17 ans, Wembanyama ne portera pas encore le maillot bleu en match officiel à l’occasion de cette fenêtre de qualification pour la Coupe du Monde 2023, mais c’est un premier pas de géant avant d’intégrer pleinement le groupe A dans les années à venir. En 2024, il aura 20 ans. Pas nécessaire d’en dire beaucoup plus pour comprendre ce qui se passe dans la tête du sélectionneur, qui rêve de prendre sa revanche sur Team USA à Paris. Il n’est jamais trop tôt pour commencer, surtout pas concernant Victor qui a l’habitude d’avoir toujours un ou deux trains d’avance.

Le mois d’octobre de Victor Wembanyama en chiffres

1er octobre vs Zalgiris Kaunas (EuroLeague) : 0 point à 0/1 au tir, 1 contre et 2 turnovers en 3 minutes

0 point à 0/1 au tir, 1 contre et 2 turnovers en 3 minutes Indisponible du 3 au 21 octobre (malade)

24 octobre vs Chalons-Reims (championnat) : 3 points à 1/4 au tir dont 0/1 du parking et 1/1 aux lancers, 1 interception, 1 turnover, 1 faute personnelle et 1 faute provoquée en 10 minutes

3 points à 1/4 au tir dont 0/1 du parking et 1/1 aux lancers, 1 interception, 1 turnover, 1 faute personnelle et 1 faute provoquée en 10 minutes 27 octobre vs CSKA Moscou (EuroLeague) : 3 points à 1/8 au tir dont 0/3 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 1 contre et 1 faute provoquée en 9 minutes

3 points à 1/8 au tir dont 0/3 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 1 contre et 1 faute provoquée en 9 minutes 29 octobre @ Panathinaïkos (EuroLeague) : 3 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking, 1 interception et 3 fautes personnelles en 10 minutes

3 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking, 1 interception et 3 fautes personnelles en 10 minutes 31 octobre vs Orléans (championnat) : 6 points à 3/10 au tir dont 0/6 du parking, 8 rebonds, 5 contres, 1 assist, 1 interception, 1 turnover, 4 fautes personnelles et 1 faute provoquée en 21 minutes

Malgré une absence de trois semaines très tôt dans la saison, Victor Wembanyama a vite repris des couleurs. Le mois d’octobre aura été riche en accomplissements avec ses premiers points en championnat avec l’ASVEL et en EuroLeague, des actions d’éclats qui ont bien tourné aux US et une première convocation en Bleu pour commencer à se préparer en vue des Jeux de Paris. À ce rythme, novembre pourrait aussi nous réserver de nombreuses surprises. Le rendez-vous est pris, et on suivra évidemment tout ça de très près sur TrashTalk.

Sources texte : LNB, EuroLeague