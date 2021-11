Jimmy Butler taille MVP sur ce début de saison : injouable des deux côtés du terrain, Miami au top, le patron est de retour

Jimmy Butler est en feu sur cette première quinzaine NBA et on le sent bien parti pour faire une très grosse année. Grand artisan du début de saison réussi de Miami, Jimmy-B pourrait bien se mêler à la course aux récompenses individuelles. Le MVP, par exemple ?

25 points, 6,9 rebonds, 5,6 passes mais aussi 2,9 interceptions à 51% au tir. Dire que le début de saison de Jimmy Butler est bon est un euphémisme. Selon StatMuse, expert en stats avancées, l’ailier du Heat est sur le chemin de sa meilleure année en carrière (career high aux points, aux rebonds, aux steals et à l’adresse) ! Plus que des stats, c’est le rendu sur le terrain qui est aussi terrifiant. Véritable garant de l’état d’esprit made in Miami, Jimmy Buckets n’a jamais semblé si épanoui et si fort. Libéré d’une partie du boulot à la création grâce à l’arrivée de Kyle Lowry, l’ancien Bull peut d’avantage se concentrer sur le scoring, tout en continuant à jouer les gros chieurs en défense. Et même quand le shoot commence à ne pas rentrer, le cafetier préféré de la NBA trouve le moyen d’alimenter la marque en agressant les défenses et en cherchant ses points sur la ligne, comme cette nuit contre les Mavs (23 points à 4/11 au shoot mais 15/17 aux lancers). Vu que le Heat partage ce matin le sommet de la NBA (avec les Bulls et le Jazz), la question devient légitime : Jimmy Butler est-il le MVP de ce début de saison ?

Sans partir sur la culture de l’instant, on aurait envie de dire pourquoi pas ! Qui, à part lui, a les stats, le bilan collectif et cette impression de domination sur le parquet ? Finalement, pas grand monde. Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo sont toujours aussi monstrueux mais ils sont trop loin au classement. Les candidats les plus légitimes seraient Steph Curry ou DeMar DeRozan, incroyables et déterminants sur le début de saison des Warriors et des Bulls. On parle bien sûr d’une récompense honorifique et non-officielle sur quinze jours de compétition, donc pas d’affolement, mais l’ailier du Heat méritait un peu de lumière. Il avait annoncé avant le début de saison que Miami n’avait peur de personne et il est en train de donner vie à ses mots. Six ans après avoir gratté la récompense de Most Improved Player, Jimmy s’incruste désormais dans la discussion avec les mecs les plus flippants de la Ligue. Quelle belle revanche pour ce joueur révélé sur le tard et drafté seulement en… 30ème position. Va-t-il réussir ce pari ? Franchement, on n’en sait rien et l’important n’est peut-être pas là. À 32 ans, Jimmy Butler semble comme le bon vin, il se bonifie avec le temps et on comprend mieux pourquoi Pat Riley n’a pas hésité à le prolonger jusqu’en 2026. Dans son sillage, c’est tout Miami qui monte en puissance et on connaît quelques équipes qui risquent d’avoir les genoux qui tremblent si ça continue.

Jimmy Butler joue à un niveau incroyable depuis la reprise de la NBA et on se demande s’il n’est pas le MVP de cette première quinzaine. Pour ou contre, on ne peut pas nier le fait que l’ancien cauchemar des Wolves est sur une autre planète en ce moment et il compte bien en faire profiter South Beach.