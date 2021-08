Free Agency 2021 : Jimmy Butler prolonge au Heat pour 184 millions sur 4 ans, le bucket reste à la mode à South Beach

Cette Free Agency 2021 commence très, très fort à Miami. En attendant l’arrivée probable de Kyle Lowry, c’est Jimmy Butler qui prolonge son contrat avec le Heat ! Montant du deal : 184 millions sur 4 ans ! De quoi se mettre bien sous le soleil de South Beach.

Shams Bomb !! Alors que la Free Agency avait débuté depuis moins de dix minutes, Miami s’est rapidement mis bien en prolongeant son homme fort depuis deux ans. Pour rappel, cette saison Jimmy-B c’était : 21,5 points, 7,1 assists, 6,9 rebonds et 2,1 interceptions. On connaît un peu le bonhomme, on sait ce qu’il peut apporter sur le terrain : un vrai patron en attaque, capable de scorer mais aussi de créer pour les autres, une vraie teigne en défense et aussi un leader impeccable pour Erik Spoelstra. Arrivé de Philly en 2019, Jimmy Buckets s’est parfaitement intégré du côté de la Floride, s’offrant même une finale NBA pour sa première saison, et il va donc signer un nouveau bail de quatre années avec la franchise de Pat Riley. Pour conserver l’ancien des Bulls, le Heat a dû mettre la main à la poche. On parle de 184 millions de dollars sur quatre ans et ce deal devrait débuter à la fin de la saison prochaine. Il devrait donc se finir en 2026 ! Aucune information n’a fuité quant à la présence ou non d’une option (team ou player)

Breaking: Five-time NBA All-Star Jimmy Butler is expected to agree to a maximum contract extension with the Miami Heat when the league year opens on Aug. 6, sources tell me and @JonKrawczynski. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2021

Butler’s max contract is expected to be in the four years and in excess of $184 million, per cap experts. 💰 https://t.co/pCghWjYVJW — Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2021

40 millions, 44 millions, 47 millions et finalement 50 millions en 2025-2026. Voilà à quoi devrait ressembler le détail du nouveau contrat max de Jimmy Butler et, forcément, ça risque d’en faire parler certains puisque Mister Buckets aura… 36 ans en 2026. Dans quel état sera-t-il à ce moment-là ? Est-ce qu’on va repartir sur le même discours que pour Chris Paul, en mode contrat impossible à refourguer ? On ne va pas se projeter jusque-là mais c’était peut-être la note à payer pour jouer la gagne à court terme. Avec Kyle Lowry qui devrait signer pour 3 ans et Bam Adebayo déjà prolongé sur le long terme, Pat Riley va verrouiller son trio sur plusieurs années pour tenter un run rapide. Reste à voir si cela sera suffisant pour aller concurrencer les Nets, les Bucks ou les Sixers dans la course à l’Est et plus globalement la concurrence pour aller chercher une bague. À moins, bien sûr, que le Parrain ait encore prévu quelques manœuvres en coulisse pour aller récupérer du monde sur le marché.

Jimmy Butler prolonge à Miami et c’était attendu. 184 patates sur 4 ans et un nouveau deal qui va courir jusqu’en 2026. Qu’on se le dise, Bucket et Heat vont aller de pair pour encore un petit moment.

Source texte : The Athletic