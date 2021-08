Free Agency 2021 : Will Barton et JaMychal Green prolongent aux Nuggets pour 2 ans, on prend les mêmes et on recommence

Il est 1h30 et les Nuggets n’auront pas traîné. Il faut garder le même groupe, histoire que notre bedaine Serbe préférée garde ses repères, et surtout son copain Will. À peine le marché ouvert, Denver s’est donc assuré de conserver ses deux vétérans présents sur le marché. Will Barton a pour sa part prolongé pour 32 millions sur 2 ans (peinard) et JaMychal Green continue l’aventure dans les Rocheuses pour 17 millions sur autant d’années.

C’était deux des dossiers importants de l’été de Tim Connelly, eh tout ça aura été géré dans les dix minutes qui ont suivi le top départ de cette Free Agency. D’un côté il fallait s’assurer de conserver Will Barton, qui venait de décliner sa player option de 14,7 millions. On ne s’attendait pas non plus à un départ de l’ailier trentenaire, mais il fallait quand même réussir à se mettre d’accord sur son contrat, car ça aurait été bête de voir le meilleur poto de Nikola Jokic se barrer dans un autre franchise. L’un des premiers à avoir accueilli le gros Serbe dans la Ligue (nez fin le coco), l’un de ses amis proches désormais, on comprend mieux tout d’un coup pourquoi il était plus que précieux dans la rotation de Denver. Au-delà de sa bromance avec le MVP en titre, Will Barton était un cadre dans le vestiaire et un 3&D pus que valuable dans le système de Mike Malone. Avec tous ces critères additionnés et des finances assez serrées (contrat max de Murray et Jokic oblige), la prolongation de Will Barton semblait plutôt évidente et finalement, l’ailier aura réussi à négocier 16 millions par saison, comme nous l’annonce Chris Haynes. On pouvait quand même avoir des doutes sur la condition physique du monsieur, lui qui a loupé plus de trente matchs ces deux dernières saisons et n’a participé qu’à trois rencontres des Playoffs aux côtés du pivot au toucher de velours. Mais finalement, sur un contrat de deux ans, le risque pris par le board des Nuggets est assez faible et l’essentiel est assuré : le meilleur copain de notre patron reste à la maison.

Free agent guard Will Barton is finalizing an agreement to re-sign with the Denver Nuggets on a two-year, $32 million deal, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 2, 2021

Free agent forward JaMychal Green has agreed to a two-year, $17 million deal to return to the Denver Nuggets, sources tell @TheAthletic @Stadium. Deal includes player option in Year 2. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2021

L’autre doss’ de la soirée qui aura été handle au plus vite par le GM des Pépites de Denver, c’est celui de Paul Millsap JaMychal Green. Et cette fois, c’est notre cher Shams Charania de The Athletic qui nous a sorti l’info : Green re-signe à Denver pour 17 millions sur deux ans, avec une player option sur la dernière année de contrat. Et il ne fallait pas se planter pour Connelly, car les Wolves étaient aussi intéressés par ce doss. Dans la continuité de la prolongation de Will Barton, la logique de Denver était plutôt claire, il faut entourer au mieux Michael Porter Jr. – disponible pour une prolongation d’ailleurs -, Jamal Murray et surtout Nikola Jokic, et les Rocheuses ne sont pas forcément la destination la plus attractive de la ligue. Du coup, on prend les mêmes et on recommence. Cette saison, notre Jean-Michel préféré de la ligue c’était 8,1 points et 4,8 rebonds en 19,3 minutes de jeu en moyenne, et encore une fois, un copain proche de Niko. Pour son rôle la saison prochaine, il faudra voir ce que les Nuggets ont prévu pour JaValeMcGee, qui lui prenait quand même quelques minutes précieuses mais le principal est géré pour Denver puisque les copains de Nikola restent deux ans à la maison.

Il fallait à tout prix garder JaMychal et Will dans l’effectif, histoire de maintenir un groupe soudé pour la saison prochaine et ne pas frustrer la star européenne du Nevada. Désormais Denver va galérer autant qu’un étudiant parisien niveau finances mais, au moins, le groupe sera content de se retrouver à la rentrée des classes.

Source : Yahoo Sports/The Athletic