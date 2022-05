Jimmy Butler face à son destin ce soir : nouvelle masterclass à venir ou un Game 6 all-time finalement sans lendemain ?

Il a été exceptionnel, immense, monstrueux (utilisez le superlatif que vous voulez) vendredi soir pour sauver le Heat de l’élimination à Boston. Mais aujourd’hui, Jimmy Butler est devant un nouveau challenge : porter Miami vers une victoire supplémentaire pour retourner en Finales NBA deux saisons après la bulle. Peut-il sortir une nouvelle masterclass ce soir pour transcender encore un peu plus celle d’il y a deux jours ? Ou parlera-t-on bientôt de son Game 6 all-time comme d’un exploit sans lendemain ?

Jimmy Butler l’a dit immédiatement après le Game 6 de vendredi : « Il y a une victoire de plus à aller chercher, puis quatre autres ». Même en ayant sorti sans doute son plus grand match en carrière, la star du Heat ne perd pas de vue le vrai objectif de la franchise de Miami : gagner cette série contre Boston d’abord, et ensuite faire monter une quatrième bannière de champion au sommet de la salle floridienne. Il sait très bien que les grandes performances individuelles n’ont de sens que si elles s’inscrivent dans un succès collectif. Fin 2020, dans la bulle d’Orlando, il a enchaîné les exploits pour porter son équipe de Miami jusqu’en Finales NBA, avant de tomber face aux Lakers de LeBron James et Anthony Davis. Aujourd’hui, il est devant un Game 7 à la maison contre Boston, un Game 7 qui peut lui donner une nouvelle opportunité de remporter sa première bague… ou un Game 7 qui a le potentiel de représenter l’une des plus grandes déceptions de sa carrière. C’est la magie des matchs à quitte ou double. Pour l’une des deux équipes, il n’y aura pas de lendemain. Et pour Jimmy spécifiquement, une défaite ce soir à Miami rendra son Game 6 exceptionnel de vendredi inutile, en tout cas à ses yeux. Pas pour nous car le bonhomme nous a offert un magnifique moment d’histoire il y a deux jours mais connaissant le phénomène, il sera plus du genre à retenir l’élimination prématurée de son équipe plutôt que son exploit all-time d’il y a deux jours à Boston.

Quelque part, Jimmy Butler est face à son destin ce soir. Certes aucun titre NBA ne sera décerné après le Game 7 de ce dimanche, mais une qualification du Heat pour les Finales alors que pratiquement tout le monde enterrait l’équipe floridienne avant la sixième manche à Boston peut faire passer Jimmy dans une autre dimension. Encore plus s’il confirme sa masterclass du Game 6 par une nouvelle performance de superstar cette nuit. Mais la question qu’on se pose à l’heure de ces lignes, c’est de savoir si Butler possède vraiment une autre grosse perf en stock pour porter le Heat dans ce match de la mort. On sait qu’en termes de cœur et de tripe, Jimmy a tout ce qu’il faut, mais on rappelle qu’il y a encore quelques jours il n’était que l’ombre de lui-même à cause d’un genou douloureux. En NBA, on a l’habitude d’avoir la mémoire courte et de garder les événements les plus récents en tête mais si on dézoome un peu, on peut se demander dans quel état physique Butler va pouvoir aborder ce Game 7. Peut-il vraiment enchaîner sachant que son genou ne va pas guérir miraculeusement ? Peut-il encore une fois porter le Heat durant tout un match contre la défense élite de Boston après avoir passé 46 minutes sur le parquet il y a deux jours ? On a envie d’y croire car ce serait un exploit monumental de sa part de qualifier le Heat en Finales NBA après avoir été mené 3-2. Et on aime être témoin d’exploit qui reste dans l’histoire de la Grande Ligue. Pour autant, on ne peut pas exclure le scénario dans lequel son Game 6 légendaire à Boston reste comme une masterclass sans lendemain parce que Boston aura fait le boulot à la FTX Arena face à des Floridiens sur les rotules.

Les grandes performances individuelles en Playoffs prennent une nouvelle dimension quand elles sont suivies d’un titre NBA. Jimmy Butler le sait très bien et c’est pour cela qu’il ne pense qu’à une seule chose : porter le Heat jusqu’à la ligne d’arrivée. Que peut-il bien nous proposer cette nuit après sa masterclass de vendredi ? Rendez-vous à 2h30 pour avoir la réponse.