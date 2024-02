Onze matchs cette nuit en NBA mais pas la même qualité de tous les côtés. Le duel de Français à Minnesota, les Celtics et le Heat qui enchainent, une flopée de blowouts, on vous raconte tout ça dans le gros résumé made in TrashTalk.

Scores et stats de la nuit

Cavaliers – Mavericks : 121-119 (stats)

– Mavericks : 121-119 (stats) Magic – Nets : 108-81 (stats)

– Nets : 108-81 (stats) Wizards – Warriors : 112-123 (stats)

: 112-123 (stats) Hawks – Jazz : 124-97 (stats)

– Jazz : 124-97 (stats) Celtics – Sixers : 117-99 (stats)

– Sixers : 117-99 (stats) Knicks – Pelicans : 92-115 (stats)

: 92-115 (stats) Wolves – Spurs : 114-105 (stats)

– Spurs : 114-105 (stats) Bulls – Pistons : 95-105 (stats)

: 95-105 (stats) Bucks – Hornets : 123-85 (stats)

– Hornets : 123-85 (stats) Thunder – Rockets : 112-95 (stats)

– Rockets : 112-95 (stats) Blazers – Heat : 96-106 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Max Strus auteur du shoot de l’année pour offrir la victoire à son équipe au buzzer. Money-time de folie dans l’Ohio.

Les Nets continuent à aller de mal en pis. Le Magic en profite pour se balader et se rapprocher des six places directement qualificatives pour les Playoffs.

Stephen Curry a mis 0 point en première mi-temps, mais ça n’a pas empêché les Warriors de battre la désormais pire équipe de NBA.

Pas de Trae Young, pas de problème pour les Atlanta Hawks. Jalen Johnson et De’Andre Hunter ont fait du mal aux ailes du Jazz.

Les Sixers toujours amoindris ont donné quelques sueurs froides aux Boston Celtics, mais ont fini par logiquement céder.

Pas de Jalen Brunson, gros problème pour les New York Knicks. Les Pelicans se rattrapent après une défaite décevante face aux Chicago Bulls.

Le duel entre Rudy Gobert et Victor Wembanyama a encore tourné à l’avantage du plus expérimenté des deux Français. Meilleure équipe de la Conférence Ouest contre la pire, ça ne pardonne pas.

Les Bulls ont construit un mur de briques face aux Detroit Pistons. Ces derniers ont su en profiter.

Les Hornets n’ont marqué que 26 points en première mi-temps et si les Bucks n’avaient pas levé le pied dans le quatrième quart-temps, la fessée aurait pu être encore plus violente.

Jimmy Butler de retour, le Heat enchaine du côté de Portland malgré une belle résistance de la part des Blazers, avec notamment un double-double solide de Toumani Camara.

Les Français de la nuit en NBA

Nicolas Batum a marqué 3 points et a capté 3 rebonds face aux Boston Celtics.

17 points, 13 rebonds et 4 contres pour Victor Wembanyama contre Rudy Gobert.

13 points, 17 rebonds et 4 contres pour Rudy Gobert contre Victor Wembanyama.

Le highlight de la nuit

WHAT A SHOT!

Max Strus wins it in Cleveland with a HALFCOURT SHOT at the buzzer

— NBA (@NBA) February 28, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Top 30

Deck #19 | Pick #118

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) February 28, 2024

Les classements

