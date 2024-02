Pire défaite de la saison côté Bulls et pourtant, il y avait de la concurrence. La franchise de l’Illinois s’est inclinée 105 à 95 contre les Detroit Pistons en livrant une prestation catastrophique. Les hommes de Monty Williams confirment eux leur léger regain de forme entrevu récemment.

Les Detroit Pistons arrivaient au United Center de Chicago frustrés et fatigués. En back-to-back après une défaite marquée par une décision arbitrale contestable face aux Knicks, les joueurs du Michigan étaient habités d’un sentiment de vengeance. Les Bulls quant à eux étaient habités par une envie de vendange.

Car pour s’imposer, les Detroit Pistons n’ont pas livré une rencontre géniale. Avec 20 pertes de balle au compteur, les hommes de MoTown ont tiré 23 fois de moins que leurs adversaires (75 contre 98) … mais avec beaucoup plus de réussite. Il faut dire qu’au royaume des aveugles, le borgne est roi.

Chicago a tiré 29 fois derrière la ligne à 3-points ce soir pour seulement deux réussites. Pour être sûr que vous ayez bien lu et digéré cette information, on va la répéter : Chicago a tiré 29 fois derrière la ligne à 3-points ce soir pour seulement deux réussites.

Tu as le droit de rater un tir à 3-points, mais pas 27. Tu as le droit de rater deux tirs à 3-points, mais pas 27. Tu as le droit de rater trois tir à 3-points, mais pas 27…

Les hommes de Billy Donovan ont montré un manque de diversité atroce et une incapacité à s’adapter à un jour sans presque jamais vu. Symbole de cette piètre performance, le quatrième quart-temps. Car malgré ce match difficile, les taureaux ne perdaient que de deux points avant la dernière période. Un 26-18 plus tard, la rencontre était pliée.

Parmi les mauvaises nouvelles du soir, Alex Caruso est sorti longtemps de la rencontre en fin de match après une blessure à l’ischio-jambier droit et même s’il est revenu dans le match, son état physique sera à surveiller les prochains jours.

Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César, les joueurs des Pistons ont su profiter de cette déroute pour aller chercher une deuxième victoire cette saison face aux Bulls. Cade Cunningham a mené ses troupes avec 26 points à 9/13 au tir bien accompagné par un Simone Fontecchio très adroit et un Ausar Thompson à l’énergie débordante.

Grâce à cette victoire, les Pistons reviennent à hauteur des Washington Wizards et semblent dans une meilleure dynamique. Les hommes du Michigan ne termineront peut-être pas avec le pire bilan de la NBA cette saison malgré leurs 28 défaites consécutives en début de saison.