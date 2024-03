Taj Gibson signe avec les Detroit Pistons pour le reste de la saison

C’est ce qu’on appelle une période d’essai concluante. Taj Gibson a signé un contrat de dix jours avec les Detroit Pistons il y a… dix jours et a convaincu. Le vétéran vient d’être signé par la franchise du Michigan jusqu’à la fin de la saison.

Taj Gibson a enfin trouvé une situation stable. À 38 ans, le temps n’est plus aux contrats courts et aux boulots par intérim. Depuis le début de la saison, le vétéran a enchaîné les piges, lui qui a été appelé à plusieurs reprises par Tom Thibodeau à New York. Après deux passages aux Knicks, c’est chez les Pistons qu’il a trouvé refuge avec un contrat de dix jours. Sans même voir la couleur des parquets, le pivot a convaincu le front office de son importance puisque, selon Adrian Wojnarowski, il a été signé jusqu’à la fin de la saison.

Taj Gibson is signing a deal for the rest of the season with the Detroit Pistons, Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. Gibson — who’s finishing up a 10-day deal — is completing his 15th NBA season. He’s expected to sign on Saturday. pic.twitter.com/HPYGmwWUKn

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 16, 2024

Les mauvaises langues diront que de (possiblement) terminer une belle carrière en NBA par une vingtaine de matchs chez les Pistons 2023-24 est la manière la plus triste de quitter la Grande Ligue. Soyez-en certains, nous sommes de ceux-là. Toujours est-il que ce n’est pas l’émission d’Evelyne Thomas et que… c’est son choix.

Sans doute marqué par la fin de son aventure avec Tom Thibodeau, son âme-sœur basketballistique, Taj Gibson s’est tourné vers la franchise la moins regardante, telle une relation pansement qui n’a pour objectif que de passer à autre chose.

Plus sérieusement, le joueur qui a commencé son aventure en NBA en 2009 semble dans son dernier tour de piste. Après une solide carrière, notamment à Chicago, Taj Gibson n’est quasiment plus utilisé : 16 petites rencontres à 10 minutes de moyenne cette saison, le temps passe et passe et passe et beaucoup de choses ont changé.

Chez les Pistons, son rôle est clair : entourer ce groupe de jeunes et distiller ses conseils pour favoriser leur développement en NBA. Depuis son arrivée, Detroit a remporté trois rencontres en cinq matchs et Jalen Duren s’est retrouvé. En compagnie d’Evan Fournier, Taj Gibson apporte de l’expérience à cette équipe qui en manque cruellement afin de poser les bases d’une saison prochaine un peu plus réussie (ce sera pas dur) dans le Michigan.

Taj Gibson n’a pas encore dit son dernier mot. Le soldat retourne aux Pistons, une franchise qui partage historiquement la même identité que lui : défense, dureté et intelligence de jeu. Et si ce n’était pas une si mauvaise fin après tout ?

Source texte : Adrian Wojnarowski