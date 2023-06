Cameron Johnson est agent libre cet été, les Pistons à fond sur l’ailier-fort de Brooklyn

C’est génial. On ne savait même pas que Cam Johnson était à Brooklyn, qu’il est déjà sur le point de s’en faire la malle. Une potentielle destination ? La ville où l’on boit du cambouis

L’info nous vient de Marc Stein pour Substack, et honnêtement, attention au mauvais pas, Mr. Troy Weaver.

Cam Johnson serait une belle prise, nul n’en doute, une réelle plus-value postée dans le corner – 40,4% à 3-points en carrière – mais pour le faire venir à Detroit à 27 ans, alors qu’il est dans le plein âge et que son profil conviendrait parfaitement à une équipe contender, le chèque devra forcément être conséquent. Attention au contrat de 100 millions de dollars sur quatre ans, zone financière de non-retour à laquelle beaucoup trop de joueurs « mid range » ont souscrit. À l’instant T, les Pistons disposent de 63 millions de dollars d’espace salarial : un gap largement suffisant pour faire des bêtises. L’arrivée de Monty Williams à la tête de la franchise du Michigan est probablement la raison pour laquelle Detroit s’intéresse autant à l’ancien joueur de Phoenix.

Mais voilà, l’ailier-fort de 27 ans disputera la Coupe du Monde avec Team USA fin août/début septembre, il n’est pas non plus le clown du coin. Sélectionné en 11e position de la Draft 2019 par les Suns, aucune projection ne l’annonçait parmi les choix de loterie, mais James Jones – alors GM de Phoenix – a eu le flair et ne s’est pas démonté au moment de surprendre son monde. Zou, quatre ans plus tard, on parle de Cam Johnson comme d’un role player de luxe dont les ambitions s’annoncent partagées entre la compétitivité et les pesos. Il a “déjà” 27 ans : sur les deux plans, il va falloir faire vite !

Nota bene : toujours selon Marc Stein, les Nets auraient confiance en leur capacité à prolonger Cam Johnson, alors que les Rockets seraient également dans le coup

Official commits to team USA for the ‘23 FIBA World Cup:

Anthony Edwards—21 years old

Tyrese Haliburton—23

Mikal Bridges—26

Jalen Brunson—26

Brandon Ingram—25

Jaren Jackson Jr.—23

Austin Reaves—25

Cam Johnson—27

Walker Kessler—21

Bobby Portis—28

Takeaways on the squad? pic.twitter.com/dDxrjJo0Ku

— NBA University (@NBA_University) June 15, 2023