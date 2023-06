Replay : Clique “Dans La Légende” spécial Michael Jordan, épisode 2

Après l’épisode 1, voici la suite ! L’émission de Canal+ , Clique, revient pour la deuxième partie du format spécialisé sur la carrière mythique de Michael Jordan. Pour en discuter ? Une belle triplette Georges Eddy, Bibi et Clutch-23 Production, le tout animé par Sébastien Abdelhamid. Le replay, c’est tout de suite !

Quoi de mieux qu’une brochettes d’experts pour revenir avec passion et anecdotes sur la vie d’une légende absolue du sport ? Canal+ a rassemblé George Eddy, Bastien de TrashTalk et Clutch-23 Production pour poursuivre la discussion autour de celui que beaucoup considèrent encore aujourd’hui comme le plus grand basketteur de tous les temps.

Retour sur le lifestyle, sur l’aura du joueur… mais aussi sur son histoire avec les Bulls, en mettant en avant l’évolution tactique du groupe et de sa vision du jeu pour permettre à Chicago de conquérir six titres en autant de Finales NBA disputées. Bref, un gros condensé de basket sans concession, avec une bonne ambiance et un groupe bien joyeux. Que demander de plus ?