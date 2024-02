Transfert NBA : Danuel House (Sixers) rejoint les Pistons !

Les news pleuvent de partout en NBA et les Sixers sont très actifs. Après avoir récupéré Buddy Hield, ils envoient Danuel House et un second tour de draft aux Pistons pour faire de la place dans leur cap-space !

C’est Adrian Wojnarowski qui l’a annoncé et le deal est à sens unique :

Direction Pistons : Danuel House, un choix du second tour de draft

Direction Sixers : Personne.

The 76ers are trading Danuel House and a 2024 second-round pick via the Knicks to the Pistons, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2024

Côté Pistons, on récupère Danuel House qui est libre de tout contrat cet été. C’est un joueur qui peut contribuer dans cette équipe au poste 3-4 pour aider Cade et ses potes. Detroit fait aussi l’acquisition d’un pick de draft du second tour pour encore plus de jeunes. Et ce gratuitement puisqu’il n’y aurait aucune contrepartie côté Pennsylvanie.

C’est surtout intéressant pour les Sixers qui lâchent gratuitement l’ailier mais ont une idée derrière la tête. Selon Adrian Wojnarowski, cet échange a pour but de faire de la place dans le cap space pour être actif sur le marché des buy-outs. Phili serait notamment intéressé par Kyle Lowry au cas où les Hornets le couperaient. Avec le nouveau cap, de nombreux contenders – Celtics par exemple – ne peuvent pas signer ces joueurs et le management des Sixers se crée cette opportunité avec ce trade. De quoi être optimiste pour les fans puisque Philadelphie est très actif pour se renforcer et jouer les premiers rôles cette année.

The move gives the Sixers the salary cap cushion to sign buyout players post-deadline — including the possibility of Charlotte’s Kyle Lowry should be become available in a contract buyout, sources tell ESPN. https://t.co/we9OOlRF4C

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2024

Source texte : Adrian Wojnarowski.