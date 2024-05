Trophées NBA : Alex Caruso remporte le Hustle Award 2023-24 !

La NBA a révélé ce jeudi après-midi le vainqueur du Hustle Award de la saison 2023-24, trophée NBA récompensant la volonté et les actions qui ne se voient pas dans les statistiques. Au jeu de se jeter sur tous les ballons qui traînent et tout donner, c’est Alex Caruso (Bulls) qui rafle la mise.

Un ballon qui traîne, un soir de match contre les Bulls. Vous êtes un joueur NBA, ce ballon en question est à proximité de vous. Naturellement, vous vous empressez d’aller le récupérer. Et là, un bandeau sur un crâne chauve vous grille la priorité. Ce gars, c’est Alex Caruso. Son envie de tous les instants est récompensée cette saison par le Hustle Award 2023-24. Une récompense qui ira se loger au bout de la cheminée, et qui pourra peut-être servir à raviver les flammes au mois de décembre si jamais.

Ce trophée est donné au joueur qui s’est le plus donné sur le terrain, dans les éléments du jeu qui dépassent la ligne statistique comme par exemple se jeter sur un ballon perdu, forcer un entre deux, écouter Billy Donovan parler de basket ou jouer chez les Chicago Bulls. https://t.co/rwIgjP57a2

La récompense à le mérite d’exister, bien qu’elle ne soit pas d’un très grand prestige. La NBA souhaite récompenser plus de joueurs en n’excluant pas ceux dont les équipes ont sous-performé. Sans doute que les critères de sélection de l’envie ont pris en compte qu’Alex Caruso jouait pour Billy Donovan chez les Bulls, et que le projet basket à Chicago est aussi poussé d’un dessin réalisé par un enfant en petite section. Allez, next !