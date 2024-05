Le second tour des Playoffs bat désormais son plein et c’est l’heure d’annoncer les dernières grosses récompenses de saison régulière. Cette semaine, on connaîtra enfin le nom du Rookie de l’année, du Défenseur de l’année mais aussi du MVP 2024.

Les trois dernières (grosses) récompenses pour les trois premiers jours de cette semaine, autant dire qu’on risque pas de s’ennuyer. Cela commence dès ce soir (à 1h) avec le titre de Rookie de l’année. Sauf tremblement de terre, c’est Victor Wembanyama qui soulèvera le trophée. On sera quand même curieux de voir l’écart qui le sépare de son principal rival, Chet Holmgren.

Et puis demain, c’est un autre Français qui devrait sourire puisque le Défenseur de l’année 2024 sera annoncé mardi soir (à 0h30). Rudy Gobert apparait comme le favori même s’il devra se méfier de Bam Adebayo et.. encore Victor Wembanyama.

Enfin, place au main event pour le mercredi panzani avec l’annonce du MVP 2024 (à 1h30). Nikola Jokic pour une troisième couronne ? Luka Doncic ou Shai Gilgeous-Alexander pour une grande première ? Le suspense reste entier.

🚨 Semaine de trophées en NBA !!

Lundi soir : Rookie de l’année

Mardi soir : Défenseur de l’année

Mercredi soir : MVP

SORTEZ LE POPCORN !! 🍿🍿 pic.twitter.com/Vr2dp59r9f

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2024