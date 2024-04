Shai Gilgeous-Alexander : “J’espère être MVP cette saison”

La saison régulière étant désormais bouclée, tout le monde attend de savoir qui sera élu MVP en 2024. Auteur d’une saison XXL pour mener le Thunder à la première place à l’Ouest, Shai Gilgeous-Alexander se verrait bien remporter la statuette.

Avec le meilleur bilan de la Conférence Ouest, le Thunder pourrait bien voir certains de ses protégés rafler des récompenses individuelles en cette fin de saison. Si Chet Holmgren semble en retard sur Victor Wembanyama pour le trophée de Rookie de l’Année, d’autres auront peut-être plus de chance. Mark Daigneault pour le Coach de l’année bien sûr, Jalen Williams sera aussi dans la course pour le titre de MIP mais les projecteurs sont surtout tournés vers Shai Gilgeous-Alexander. Le meneur canadien d’OKC vient de réaliser une année extraordinaire pour mener son équipe à la première place à l’Ouest, un classement que personne n’aurait imaginé en début de saison. Avec 30 points, 6 passes et 5 rebonds de moyenne, SGA a de plus ajouté les chiffres aux résultats collectifs.

Perfs individuelles + une franchise qui cartonne, de quoi inscrire Shai Gilgeous-Alexander dans la liste des favoris pour le MVP. Après la victoire facile face aux Mavs, le Canadien a expliqué qu’il se voyait bien remporter le trophée cette saison, même s’il se montrera bon joueur en cas de victoire d’un de ses rivaux. Des propos rapportés par BasketNews.

“J’espère que je l’aurai, oui. Je pense que tous les gars le méritent et que leur dossier est bien ficelé. Ce qui arrivera, arrivera. Celui qui l’obtiendra le méritera à coup sûr”.

Vu la belle histoire du Thunder cette saison et le niveau montré par SGA, une victoire du meneur n’aurait rien de déconnant. Il faudra toutefois se méfier de la concurrence puisque Nikola Jokic et Luka Doncic sont aussi très bien placés pour aller chercher la statuette. Récemment, ESPN avait réalisé une enquête auprès d’une centaine de journalistes et ces derniers semblaient promettre le MVP au Joker. On verra si Shai Gilgeous-Alexander réussit à tromper les pronostics de nos confrères américains.

Mark Daigneault, coach d’OKC, a évidemment backé son joueur dans la course au MVP.

Shai Gilgeous-Alexander on the MVP conversation featuring Nikola Jokic, Luka Doncic and him: “I hope I get it, yes. I think all the guys are deserving, all have their case. Whatever happens, happens. But whoever gets it is deserving for sure.”

OKC coach Mark Daigneault’s take: pic.twitter.com/fAzZHnz5Y8

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) April 14, 2024

“Il n’y a pas un soir où je n’ai pas l’impression que nous avons le meilleur joueur sur le terrain. Nous sommes dans le top 5 en défense et dans le top 5 en attaque et il contribue à ces deux choses”.

Source texte : BasketNews