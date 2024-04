Mikal Bridges n’a toujours pas raté un match NBA en six saisons

Il est l’Iron Man moderne de la NBA, celui qui ne rate jamais un match, monsieur Mikal Bridges. Encore auteur d’une saison à 82 matchs, l’ailier en est désormais à 474 rencontres de suite disputées. C’est simple, il n’a toujours pas raté un match depuis sa Draft !

A.C. Green doit-il commencer à trembler ? On aurait quand même envie de dire que non puisque l’ancien intérieur des Lakers est toujours l’Iron Man ultime de la NBA avec 1192 matchs de suite sans absence. Mikal Bridges pourra-t-il un jour atteindre cette marque ? Il faudra du temps et un bon paquet de saisons pour ça. Néanmoins, monsieur Ponts est sur la bonne voie pour marcher dans les pas du triple champion NBA.

Drafté en 2018, Mikal Bridges reste en effet sur six saisons consécutives sans manquer LE MOINDRE MATCH.

Mikal Bridges hasn’t missed a game for SIX SEASONS…

474 GAMES STRAIGHT 🤯🔥 pic.twitter.com/w6vPbSpUJG

Si on est tatillon, on pourrait dire que ce n’est pas tout à fait correct puisque le joueur n’avait pas joué en février 2023 face à Chicago. Une absence qui n’a pas été comptabilisée puisque le joueur n’était tout simplement pas qualifié suite à son transfert à Brooklyn. Plus fort encore, cette saison-là il avait joué 83 matchs (soit un de plus que le nombre normal). En 2024, Mikal Bridges n’a pas changé ses habitudes avec encore 82 matchs dans les jambes. Pas une maladie, pas même un petit bobo pour l’éloigner des parquets. Qu’il pleuve ou qu’il vente, l’ailier est en tenue au coup d’envoi. C’est très fort, surtout pour un joueur qui tourne autour des 35 minutes par match tous les soirs en NBA. Reste à savoir jusqu’à quand cette folle série va-t-elle se poursuivre ?