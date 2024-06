Détenteurs du troisième choix de la Draft NBA 2024 en provenance des Nets, les Houston Rockets chercheraient à trouver un trade d’ici le 26 juin. Mikal Bridges en ligne de mire, les fusées discuteraient avec Brooklyn, mais également avec les Grizzlies.

Il y a quelques jours, Draft Express rappelait que les Houston Rockets étaient ouverts à un échange autour du pick 3 de la Draft 2024. Alors qu’un noyau de jeunes entouré de quelques cadres a montré de belles choses cette saison, le front office imaginerait plutôt obtenir un joueur majeur à l’intersaison plutôt qu’un autre projet de développement. La cible est toute trouvée : Mikal Bridges.

L’ancien ailier des Suns était déjà sur les tablettes de fusée-ville à la trade deadline, mais Brooklyn avait refusé un échange autour de Jalen Green. Avec un pick sur le podium dans la balance, les discussions reprennent de plus belle. La franchise new-yorkaise ne dispose d’aucun choix de draft cette année. Mais selon Kevin O’Connor de The Ringer, les Brooklyn Nets sont loin d’embrasser le projet pour l’instant.

« Les sources disent que les Rockets ont eu des conversations avec les Grizzlies au sujet d’un trade down, et les Rockets gardent l’espoir que les Nets seraient prêts à échanger Mikal Bridges contre ce choix. Mais ces mêmes sources disent que les Nets, au contraire, préfèrent ajouter des pièces autour de Bridges ».

The Houston Rockets are interested in trading the No. 3 pick to Brooklyn for Mikal Bridges, per @KevinOConnorNBA

“League sources say the Rockets have had conversation with the Grizzlies about trading down from this pick, and that the Rockets hold out hope that the Nets would be… pic.twitter.com/tjwl8Uvwym

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 4, 2024

Nouvelle variable dans l’équation mentionnée par Kevin O’Connor : les Grizzlies. Détenteur du choix 9, Memphis chercherait à être le plus compétitif possible dès la saison prochaine, fort du retour de blessure de ses cadres. Intéressés par le profil de Donovan Clingan, les Grizzs pourraient grimper jusqu’au troisième rang pour s’assurer de pouvoir sélectionner le géant de UConn. Mais aucune contrepartie pour les Rockets n’a pour l’instant été révélée.

Ce qui est clair, c’est que les chances de voir Houston drafter en 3 s’amenuisent. Entre Mikal Bridges en cible numéro 1 et les Grizzlies en back-up, conclure un trade démange le front office de la franchise texane.

Source texte : The Ringer, Evan Sidery