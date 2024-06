Les champions du monde en titre connaissent enfin leur groupe pour les Olympiades à venir cet été. Douze joueurs d’EuroLeague, quatre de NBA et deux absences remarquées, on jette un œil aux seize sélectionnés par l’Allemagne pour les Jeux Olympiques.

On retrouve donc Isaac Bonga, Niels Giffey, Andreas Obst et Nick Weiler-Babb du FC Bayern Munich, Oscar da Silva du FC Barcelona, Justus Hollatz de l’Anadolu Efes Istanbul, David Kramer de Granada, Leon Kratzer du Paris Basketball, Maodo Lo et Johannes Voigtmann de l’Emporio Armani Milan, Louis Olinde et Johannes Thiemann de l’ALBA Berlin, Dennis Schröder des Brooklyn Nets, Daniel Theis des Los Angeles Clippers et enfin Moritz et Franz Wagner de l’Orlando Magic.

Les douze qui avaient remporté l’or à la dernière Coupe du Monde seront donc tous de la partie pour l’aventure Olympique. Partis avec des ambitions de podium, les futurs adversaires de la France, du Japon et du vainqueur du tournoi de Riga ont pourtant décidé de se priver de deux intérieurs de calibre NBA. Maxi Kleber qui s’était embrouillé avec le capitaine Dennis Schröder l’été dernier restera à Dallas, tandis qu’Isaiah Hartenstein, fort d’une campagne de Playoffs monstre avec les New York Knicks n’a pas été rappelé par le sélectionneur allemand depuis l’EuroBasket 2017, malgré un intérêt sincère de celui-ci pour la sélection nationale.

Germany decided not to include Isaiah Hartenstein and Maxi Kleber in their extended roster for the Paris Olympics 🤔 pic.twitter.com/iPf2YpScRk

“Je veux définitivement jouer dans le futur. Si je suis invité et que je fit, je jouerai c’est certain. Mais ils font du bon boulot maintenant donc je ne peux pas m’en plaindre. Ils ont gagné l’or et voudront probablement reprendre la même équipe. Je ne pense pas que je serai invité aux Jeux Olympiques, qu’importent les circonstances” – Isaiah Hartenstein

Pas de Maxi Kleber, on pouvait s’y attendre, pas d’Isaiah Hartenstein non plus, mais le MVP de la Coupe du Monde, Dennis Schröder sera lui bien présent pour guider l’Allemagne. Le vétéran Daniel Theis également, les frères Wagner aussi, et même ce bon vieux Isaac Bonga. Les Allemands vont jouer le podium cette année pour la dernière de Gordon Herbert, bonne chance pour les en empêcher.