Patrick Williams sur les tablettes du Thunder à la Free Agency ?

Arrivé au terme de son contrat rookie, Patrick Williams devrait tester le marché cet été pour la première fois de sa carrière. Si Chicago garde la main sur le dossier, il se murmure que le Thunder serait prêt à faire une offre à l’ailier.

Que vont faire les Bulls avec Patrick Williams ? Dur de répondre à cette question. La franchise avait beaucoup d’espoir concernant l’ancien de Florida State mais celui-ci tarde à véritablement passer un cap. Le potentiel est là, les qualités athlétiques et la solide défense aussi, sans oublier un shoot à 3-points extrêmement fiable (41% en carrière). Néanmoins, on retient aussi les blessures qui ont pourri deux de ses quatre premières saisons en NBA.

Pour autant, Chicago semblait vouloir miser sur le talent de Williams sur la durée mais les négociations entre les deux parties ont capoté à la dernière intersaison. Reprendront-elles cet été alors que le joueur reste sur un exercice de seulement 43 matchs à cause d’un bobo au pied ? Cela dépendra de la volonté des uns et des autres et probablement du tarot à mettre sur la table pour valider le contrat.

Au cas où Patrick Williams et les Bulls ne seraient plus sur la même longueur d’ondes, le Thunder rode en silence selon Darnell Mayberry de The Athletic. La franchise de Sam Presti aura de l’argent à dépenser cet été et le profil de l’ailier plait à la direction. Il est encore très jeune (22 ans), il va offrir un autre solide défenseur sur les ailes, il peut mettre ses shoots ouverts au large. C’est un pari qui se tente.

Petit rappel important tout de même : si le joueur accepte une offre du Thunder, Chicago pourra s’aligner puisque Patrick Williams est agent-libre restreint.

Source texte : The Athletic