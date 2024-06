Al Horford le maudit : 181 matchs de Playoffs et toujours pas de titre NBA

Qualifié pour les Finales NBA avec Boston, Al Horford va-t-il enfin remporter son premier titre ? Après 17 saisons dans la Ligue et 181 matchs de Playoffs, cela serait la fin d’une longue attente pour l’intérieur dominicain.

Al Horford vient de fêter ses 38 ans (le 3 juin) et on sait déjà quel cadeau lui ferait plaisir pour l’occasion : une bague au doigt et une grosse coupe sur la cheminée. Les connaisseurs de NBA auront compris, c’est le titre qui manque encore et toujours à la carrière de tonton Al.

Plus d’une fois, il a pensé se retrouver dans une bonne situation pour aller remporter le titre, mais à chaque fois un obstacle insurmontable était sur son chemin. Du temps où il évoluait aux Hawks, c’était LeBron James avec le Heat puis les Cavs qui monopolisait les Finales à l’Est. Après l’arrivée du Dominicain à Boston, la route vers les Finales a semblé encore plus proche. En 2022, l’ailier-fort (qui peut aussi jouer pivot) avait même disputé pour la première fois de sa carrière les Finales NBA. Pas de chance, Stephen Curry et des Warriors en reconquête venaient le priver de son rêve.

Et revoilà Horford en 2024, avec une équipe des Celtics qui partira avec l’étiquette de favori pour cette finale. Les planètes sont alignées pour Al et les siens, c’est l’heure d’aller gagner un titre et il est plus que temps. En cas de revers face aux Mavs, Al Horford entrerait toujours plus dans l’histoire des “grand perdants” des Playoffs.

Classement des joueurs ayant disputé le plus de matchs de Playoffs sans avoir jamais gagné un titre (source StatMuse)

Karl Malone : 193 matchs

John Stockton : 182 matchs

Al Horford : 181 matchs

Aux deux premières places, on retrouve les deux légendes du Utah Jazz, Malone et Stockton, toujours bien placés mais jamais gagnants. (merci Michael Jordan) Et juste derrière, c’est Al Horford qui trace sa route. Il faut dire qu’en 17 années en NBA, tonton Al n’a manqué la postseason qu’à deux reprises et il a donc eu l’occasion de gonfler son total de matchs pour monter sur le podium des vétérans non-bagués des Playoffs. Reste à savoir si on effacera son nom en 2024 ou non..

Source texte : StatMuse